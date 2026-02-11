صور جديدة لأحمد غزي في رأس الأفعى

يواصل الفنان أحمد غزي تصوير مشاهده في مسلسل "رأس الأفعى"، الذي يشارك في بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026.

ينتمي المسلسل إلى فئة الدراما التشويقية المبنية على أحداث واقعية مستوحاة من وقائع حقيقية داخل المجتمع المصري. وتدور أحداثه حول مطاردة جهاز الأمن الوطني للقيادي الإخواني محمود عزت، حيث يكشف العمل الوجه الدموي للجماعة الإرهابية، مسلطًا الضوء على الصراعات الخفية والتفاصيل الأمنية الدقيقة التي تواجهها الأجهزة الأمنية والمجتمع في مواجهة التنظيمات المتطرفة.

يقدم "رأس الأفعى" تجربة درامية مشوقة تمزج بين الإثارة والواقعية، ويتيح للمشاهدين فرصة التعرف على جوانب حياتية وأمنية لم تُعرض كثيرًا على الشاشة، ما يجعله أحد أبرز الأعمال المرتقبة في دراما رمضان المقبل.

مسلسل «رأس الأفعى» من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وهو مستوحى من وقائع حقيقية، ويعتمد على أجواء من الإثارة والتشويق، مع تصاعد درامي قائم على المواجهات الأمنية وكشف شبكات الظل.