قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مظلوم إعلاميًا ويستحق تدريب الأهلي .. طارق طه يروي قصة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تأجيل التحقيق مع هاني مهنا فى اتحاد النقابات الفنية.. خاص

هاني مهنا
هاني مهنا

كشف المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية عن تطورات أزمة الموسيقار هاني مهنا بعد واقعة إهانته للفنانتين فاتن حمامة وشادية حيث كان من المقرر ان يخضع للتحقيق. 

وقال عمر عبد العزيز فى تصريح خاص لصدى البلد: تم تاجيل التحقيق مع هاني مهنا لحين تعافيه حيث تعرض الى أزمة صحية وهو ما دفع الى تاجيل التحقيق معه.

القصة الكاملة لأزمة هاني مهنا 

وقد أثار الموسيقار هاني مهنا جدلًا كبيرًا بعد تصريحاته عن كل من الفنانة الراحلة فاتن حمامة والفنانة شادية، حيث ادعى أن شادية كانت تريد تقديم دويتو غنائي مع فاتن حمامة، لكن فاتن حمامة رفضت بعبارة غير لائقة.

عائلة شادية نفت هذه الرواية، وأكدت أن العلاقة بين شادية وفاتن حمامة كانت قائمة على الود والاحترام المتبادل. واتحاد النقابات الفنية قرر إحالة هاني مهنا للتحقيق بسبب هذه التصريحات.

وفى هذا السياق ، علقت ناهد شاكر نجلة شقيقة الفنانة شادية على الموقف ، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: «في فيديو اتبعتلي لتخريف شخصا ما.. وأنا مالقتش مكان للفيديو غير سلة المهملات».

بيان اتحاد النقابات الفنية بالتحقيق مع هانى مهنا

وبناء على هذا الجدل ، أصدر اتحاد النقابات الفنية بيانا يفيد بالتحقيق مع الموسيقار هانى مهنا وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عن النجمات شادية وفاتن حمامة.

وجاء فيه: "يدين اتحاد النقابات الفنية بشدة ما صدر من إساءات لرموز الفن المصري والعربي في أحد البرامج التليفزيونية، وعلى لسان الموسيقار هاني مهنا ، ويعرب الاتحاد عن أسفه الشديد لما يحدث من تجاوزات في حق الفن وأبنائه.. حيث تم إحالته للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده بما يتفق مع حفظ سمعة وكرامة رموز الفن المصري.

واستكمل البيان: “أكد رؤساء النقابات الفنية، ممثلين في اتحاد النقابات، عن غضبهم الشديد مما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من عبارات خادشة للحياء يندى لها الجبين”.

وقرر اتحاد النقابات الفنية الوقوف بحزم ضد تلك التجاوزات، معلنًا دعمه الكامل لكل رموز الفن المصري، مؤكدًا أن من يتجاوز في حقهم سيتم تحويله إلى مجلس تأديب، وبخاصة من ينتمون إلى النقابات.

كما أشار الاتحاد إلى أن أي تجاوز يصدر من أي شخص من خارج النقابات سيتم التعامل معه بطرق عدة، وبالشكل القانوني الذي يحمي أبناء المهنة ويصون كرامتهم.

اعتذار هاني مهنا 

بينما خرج هاني مهنا بالأمس ليقدم اعتذارا رسميا عبر صفحته على فيسبوك قائلا : تابعت بقلب مثقل حالة العتاب والغضب التي أعقبت لقائي التلفزيوني الأخير، وبما أنني طوال حياتي لم أعتد إلا الصراحة واحترام جمهوري وزملائي، فوجب عليّ توضيح ما في القلب

أولاً: أتقدم باعتذار نابع من القلب لروح الفنانتين الغاليتين ولأسرتيهما الكريمتين، ولكل جمهورهما. يعز عليّ جداً أن يُفهم من حديثي أي إساءة، فحاشا لله أن أنتقص من قامات عشت عمري أفتخر بمعرفتهن. ما حدث هو أنني في هذه المرحلة العمرية، وبحكم السنين، تتداخل المواقف والأسماء في ذهن المرء احيانا دون قصد، فيخرج السرد غير دقيق أو في غير محله، وهو أمر إنساني أرجو أن تتفهموه برحابة صدر.

ثانياً: لقد كان لضغط (البث المباشر) أثر كبير، فهو يتطلب دقة وتركيزاً واستحضاراً سريعاً لمعلومة قد لا يسعفني الوقت لاستحضارها لحظياً.

ختاماً: ألتمس منكم العذر، ومن جمهورنا الكريم الصفح عن خطأ غير مقصود، فتاريخي يشهد أنني لم أكن يوماً إلا محباً للجميع، ومقدراً للفن وأهله.

هاني مهنا الموسيقار هاني مهنا أعمال هاني مهنا عمر عبد العزيز أغانى هاني مهنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ترشيحاتنا

الزعتر

غير البرد والسعال .. فوائد خارقة لعشبة الزعتر

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

بالصور

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد