تأجيل التحقيق مع هاني مهنا فى اتحاد النقابات الفنية.. خاص

كشف المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية عن تطورات أزمة الموسيقار هاني مهنا بعد واقعة إهانته للفنانتين فاتن حمامة وشادية حيث كان من المقرر ان يخضع للتحقيق.

وقال عمر عبد العزيز فى تصريح خاص لصدى البلد: تم تاجيل التحقيق مع هاني مهنا لحين تعافيه حيث تعرض الى أزمة صحية وهو ما دفع الى تاجيل التحقيق معه.

القصة الكاملة لأزمة هاني مهنا

وقد أثار الموسيقار هاني مهنا جدلًا كبيرًا بعد تصريحاته عن كل من الفنانة الراحلة فاتن حمامة والفنانة شادية، حيث ادعى أن شادية كانت تريد تقديم دويتو غنائي مع فاتن حمامة، لكن فاتن حمامة رفضت بعبارة غير لائقة.

عائلة شادية نفت هذه الرواية، وأكدت أن العلاقة بين شادية وفاتن حمامة كانت قائمة على الود والاحترام المتبادل. واتحاد النقابات الفنية قرر إحالة هاني مهنا للتحقيق بسبب هذه التصريحات.

وفى هذا السياق ، علقت ناهد شاكر نجلة شقيقة الفنانة شادية على الموقف ، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: «في فيديو اتبعتلي لتخريف شخصا ما.. وأنا مالقتش مكان للفيديو غير سلة المهملات».

بيان اتحاد النقابات الفنية بالتحقيق مع هانى مهنا

وبناء على هذا الجدل ، أصدر اتحاد النقابات الفنية بيانا يفيد بالتحقيق مع الموسيقار هانى مهنا وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عن النجمات شادية وفاتن حمامة.

وجاء فيه: "يدين اتحاد النقابات الفنية بشدة ما صدر من إساءات لرموز الفن المصري والعربي في أحد البرامج التليفزيونية، وعلى لسان الموسيقار هاني مهنا ، ويعرب الاتحاد عن أسفه الشديد لما يحدث من تجاوزات في حق الفن وأبنائه.. حيث تم إحالته للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده بما يتفق مع حفظ سمعة وكرامة رموز الفن المصري.

واستكمل البيان: “أكد رؤساء النقابات الفنية، ممثلين في اتحاد النقابات، عن غضبهم الشديد مما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من عبارات خادشة للحياء يندى لها الجبين”.

وقرر اتحاد النقابات الفنية الوقوف بحزم ضد تلك التجاوزات، معلنًا دعمه الكامل لكل رموز الفن المصري، مؤكدًا أن من يتجاوز في حقهم سيتم تحويله إلى مجلس تأديب، وبخاصة من ينتمون إلى النقابات.

كما أشار الاتحاد إلى أن أي تجاوز يصدر من أي شخص من خارج النقابات سيتم التعامل معه بطرق عدة، وبالشكل القانوني الذي يحمي أبناء المهنة ويصون كرامتهم.

اعتذار هاني مهنا

بينما خرج هاني مهنا بالأمس ليقدم اعتذارا رسميا عبر صفحته على فيسبوك قائلا : تابعت بقلب مثقل حالة العتاب والغضب التي أعقبت لقائي التلفزيوني الأخير، وبما أنني طوال حياتي لم أعتد إلا الصراحة واحترام جمهوري وزملائي، فوجب عليّ توضيح ما في القلب

أولاً: أتقدم باعتذار نابع من القلب لروح الفنانتين الغاليتين ولأسرتيهما الكريمتين، ولكل جمهورهما. يعز عليّ جداً أن يُفهم من حديثي أي إساءة، فحاشا لله أن أنتقص من قامات عشت عمري أفتخر بمعرفتهن. ما حدث هو أنني في هذه المرحلة العمرية، وبحكم السنين، تتداخل المواقف والأسماء في ذهن المرء احيانا دون قصد، فيخرج السرد غير دقيق أو في غير محله، وهو أمر إنساني أرجو أن تتفهموه برحابة صدر.

ثانياً: لقد كان لضغط (البث المباشر) أثر كبير، فهو يتطلب دقة وتركيزاً واستحضاراً سريعاً لمعلومة قد لا يسعفني الوقت لاستحضارها لحظياً.

ختاماً: ألتمس منكم العذر، ومن جمهورنا الكريم الصفح عن خطأ غير مقصود، فتاريخي يشهد أنني لم أكن يوماً إلا محباً للجميع، ومقدراً للفن وأهله.