فدوى عابد تشارك متابعيها صورة جديدة من كواليس مسلسل لاترد ولا تستبدل

شاركت الفنانة فدوى عابد متابعيها صورة جديدة من كواليس مسلسل «لا ترد ولا تستبدل»، الذى يُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الرقمية، والذى حقق نجاحًا كبيرًا بسبب فكرته المختلفة.

ونشرت فدوى عابد عبر حسابها الرسمى بـ«إنستجرام» صورة جديدة من الكواليس ظهرت فيها مع صُناع العمل، وعلقت عليها قائلةً: «أم أيمن حبيبة الجماهير».

أكدت الفنانة فدوي عابد ان تقديم لعدد من الادوار المتتالية خلال الفترة الماضية،جعل المخرجين يمنحوها فرص أكبر.

وقالت فدوى عابد في تصريحات خاصة لصدى البلد: “المخرجين بدأوا يشوفوني، فقد كنت آخذ وقتًا بين كل عمل وآخر، إلا أن في الآونة الأخيرة، صادف تقديمي عددًا من الأعمال بشكل متتابع، فأصبحت ألفت نظر المخرجين، ومن ثم منحوني أدوارًا بمساحات أكبر ومختلفة، وهذا رزق من الله. ومن فضل ربنا عليّ، أن المشاهد في الآونة الأخيرة شاهدني في أعمال درامية متنوعة بين الكوميدي والدراما”.

واستكملت فدوى عابد حديثها قائلة: لقد تفرغت للتمثيل منذ سنوات بعدما كنت اعمل بمهنة آخري بجانبه ، لأنني كنت بحاجة إلى التركيز في هذا المجال.

وكان آخر أعمال فدوي عابد هو مسلسل فات الميعاد بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.