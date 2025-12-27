قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العثور على رضيعة ملقاة على رصيف محطة سكة حديد طما بسوهاج
مروحيات الاحتلال تقصف خان يونس ومدينة رفح الفلسطينية بالأسلحة الثقيلة
انطلاق ماراثون جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بسوهاج خلال دقائق
لماذا سمي رجب شهر الله؟.. بسبب 6 أسرار عجيبة لا يعرفها كثيرون
أسعار النفط تتراجع وسط تقدم محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
بولندا .. إغلاق مطاري ريشيشوف ولوبلين مؤقتا
الأحد.. ترامب يناقش خطة زيلينسكي للسلام لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالصحراوي الغربي بأسيوط
محمد إمام يوجه رسالة لـ شيرين عادل: شوفت معاها نجاح جبار
انخفاضات مرتقبة للدولار بالربع الأول من 2026 مع استقرار الأسعار المحلية
بالأسماء.. صراع مبكر على صفقات يناير بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
فضل صلاة الضحى في رجب.. ركعتين تفتح لك 13 بابا للرزق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فدوى عابد تشارك متابعيها صورة جديدة من كواليس مسلسل لاترد ولا تستبدل

فدوى عابد
فدوى عابد
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة فدوى عابد متابعيها صورة جديدة من كواليس مسلسل «لا ترد ولا تستبدل»، الذى يُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الرقمية، والذى حقق نجاحًا كبيرًا بسبب فكرته المختلفة.

ونشرت فدوى عابد عبر حسابها الرسمى بـ«إنستجرام» صورة جديدة من الكواليس ظهرت فيها مع صُناع العمل، وعلقت عليها قائلةً: «أم أيمن حبيبة الجماهير».

أكدت  الفنانة فدوي عابد ان تقديم لعدد من الادوار المتتالية خلال الفترة الماضية،جعل المخرجين يمنحوها فرص أكبر.  

وقالت فدوى عابد في تصريحات خاصة لصدى البلد: “المخرجين بدأوا يشوفوني، فقد كنت آخذ وقتًا بين كل عمل وآخر، إلا أن في الآونة الأخيرة، صادف تقديمي عددًا من الأعمال بشكل متتابع، فأصبحت ألفت نظر المخرجين، ومن ثم منحوني أدوارًا بمساحات أكبر ومختلفة، وهذا رزق من الله. ومن فضل ربنا عليّ، أن المشاهد في الآونة الأخيرة شاهدني في أعمال درامية متنوعة بين الكوميدي والدراما”.

واستكملت فدوى عابد حديثها قائلة: لقد تفرغت للتمثيل منذ سنوات بعدما كنت اعمل بمهنة آخري بجانبه ، لأنني كنت بحاجة إلى التركيز في هذا المجال. 

وكان آخر أعمال فدوي عابد هو  مسلسل فات الميعاد بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.

الفنانة فدوى عابد لا ترد ولا تستبدل صُناع العمل طلقني مسلسل فات الميعاد محمد علي رزق البزاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. غدا

صورة من الفيديو

نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

صلاح

أول رد فعل من ليفربول بعد قيادة صلاح منتخب مصر إلى ثمن نهائي الكان

عمرو أديب

عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

ترشيحاتنا

الحضرى

الحضرى يحتفل بفوز منتخب مصر مع جماهير المغرب العظيمة | فيديو

منتخب المغرب

الركراكي يطمئن الجماهير بشأن جاهزية أشرف حكيمي قبل الأدوار الإقصائية

مروان عطية

مروان عطية يحتفل بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

بالصور

كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز

كارثة على الريق
كارثة على الريق
كارثة على الريق

المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت

تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

كنز يلقى فى القمامة ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز

لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز
لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز
لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد