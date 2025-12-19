قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسلسل لا ترد ولا تستبدل يدخل الأعلى مشاهدة في مصر

لا ترد ولا تستبدل
لا ترد ولا تستبدل
أحمد البهى

تمكن مسلسل لا ترد ولا تستبدل من الدخول في قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد. 

واحتل مسلسل لاترد ولا تستبدل المركز الأول من أصل 10 مراكز للمسلسلات الأعلى مشاهدة. 

مسلسل لا ترد ولا تستبدل، من تأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر، وإخراج مريم أبو عوف، وبطولة دينا الشربيني و أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، وفدوى عابد، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة.

ويُعرض مسلسل "لا تُرَدّ ولا تُستَبدَل" بداية من اليوم حصرياً على منصة شاهد.

أعمال دينا الشربيني

وعلى صعيد آخر، تنتظر الفنانة دينا الشربيني طرح احدث افلامها “طلقني” يوم ٢٤ ديسمبر المقبل.

وفيلم “طلقني” يجمع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، في بطولة مشتركة للمرة الثانية، بعد مشاركتهما بفيلم الهنا اللي أنا فيه، الذى طرح فى ديسمبر 2024.

وفيلم “الهنا اللى أنا فيه” من بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس ومريم الجندي إلي جانب مجموعة من ضيوف الشرف ومن إخراج خالد محرعي و ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدي. الفيلم من إنتاج شركة “نيو سنشري برودكشن”.

وتدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه.

