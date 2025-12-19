عمرو دياب يغني مع ابنته جنا في أحد الأفراح| فيديو

أحيا النجم عمرو دياب مساء أمس الخميس حفل زفاف أحد أصدقائه، في أجواء مميزة شهدت مشاركة خاصة من ابنته جنا، التي صعدت إلى المسرح وشاركته الغناء وسط تفاعل كبير من الحضور.

ونشر الشاعر تامر حسين مقطع فيديو من حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ظهر خلاله الهضبة وهو يغني مع ابنته، قبل أن يمازحها قائلًا:

«صحابها قالولي هي اللي نجحتك… يلا روحي اقفي جنب العروسة صحبتك»، في لحظة طريفة لاقت إعجاب المتابعين.



تصدّر عمرو دياب قائمة أفضل الفنانين عالميًا من المنطقة، في إنجاز لا يُفاجئ جمهور الموسيقى العربية.

كما تصدّر عمرو دياب Spotify Wrapped في مصر هذا العام، لتؤكد أغانيه المتنوعة قدرتها المستمرة على ربط الأجيال وصناعة لحظات مشتركة.



يضم الألبوم ألبوم الهضبة الأخير عدد كبير من الأغاني المميزة منها:

خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي)

شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي)

ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي)

يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما)

بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي).