أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
عمرو دياب يغني مع ابنته جنا في أحد الأفراح| فيديو

عمرو دياب مع ابنته جنا وتامر حسين
عمرو دياب مع ابنته جنا وتامر حسين
أحيا النجم عمرو دياب مساء أمس الخميس حفل زفاف أحد أصدقائه، في أجواء مميزة شهدت مشاركة خاصة من ابنته جنا، التي صعدت إلى المسرح وشاركته الغناء وسط تفاعل كبير من الحضور.

ونشر الشاعر تامر حسين مقطع فيديو من حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ظهر خلاله الهضبة وهو يغني مع ابنته، قبل أن يمازحها قائلًا:
«صحابها قالولي هي اللي نجحتك… يلا روحي اقفي جنب العروسة صحبتك»، في لحظة طريفة لاقت إعجاب المتابعين.


تصدّر عمرو دياب قائمة أفضل الفنانين عالميًا من المنطقة، في إنجاز لا يُفاجئ جمهور الموسيقى العربية.

كما تصدّر عمرو دياب Spotify Wrapped في مصر هذا العام، لتؤكد أغانيه المتنوعة قدرتها المستمرة على ربط الأجيال وصناعة لحظات مشتركة.
 

يضم الألبوم ألبوم الهضبة الأخير عدد كبير من الأغاني المميزة منها: 

خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي)

شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي)

ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي)

يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما)

بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي).

