الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج: جاهزية 550 مقر و586 لجنة لإجراء الإعادة مجلس النواب 2025

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلنت محافظة سوهاج عن جاهزية عدد 550 مقر انتخابي و586 لجنة فرعية بنطاق المحافظة، لاستقبال 3 مليون و21 ألف 228 ناخب ممن لهم حق التصويت في سوهاج بجولة الإعادة للانتخابات الملغاة لمجلس النواب.

والمقرر إجراؤها يومي السبت والأحد 27 و28  ديسمبر الجاري، في 7 دوائر انتخابية من إجمالي 8 دوائر بالمحافظة، وذلك وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

محافظة سوهاج

وقد شدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج على جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية لجولة الإعادة، والتأكد من مراجعة الاستعدادات النهائية وجاهزية اللجان، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لها.

وأكد المحافظ أن المقار الانتخابية جاهزة وفقا للكشوف المرسلة، مشيرا إلى جاهزية غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

والربط مع مركز السيطرة بالوزارة، مؤكدا على التنسيق التام  مع مديرية أمن سوهاج لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية، لافتا إلى الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية.

وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوفير كراسي متحركة خاصة لكبار السن والاشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية لمتابعة اللجان الانتخابية، وتشكيل لجان للمرور على المقرات للتأكد من جاهزيتها، وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة وإزالة الإشغالات بمحيط ومداخل اللجان.

وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة.

وقوات تأمين، وناخبين لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج انتخابات انتخابات النواب محافظ سوهاج

