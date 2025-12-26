خنقا ثم حرقا| زوج الضحية الجاني.. أمن سوهاج يفك شفرة العثور على جثمان فتاة في أخميم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في فك شفرة واقعة العثور على جثة فتاة متفحمة داخل سجادة وملقاة بأرض زراعية بدائرة مركز أخميم شرق المحافظة، وضبط مرتكب الواقعة، والذي تبين أنه زوج المجني عليها.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة متفحمة بالكامل داخل أرض زراعية. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى لكشف ملابسات الواقعة.

وبتكثيف التحريات، وجمع المعلومات، وفحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال الشهود، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المجني عليها، وتوصلت التحريات إلى أن زوجها هو المتهم الرئيسي في ارتكاب الجريمة.

وكشفت التحريات، أن المتهم قام بخنق زوجته داخل مسكن الزوجية حتى فارقت الحياة، ثم أقدم على إشعال النيران في الجثمان في محاولة لإخفاء معالم الجريمة ومنع التعرف على هويتها، قبل أن يقوم بلف الجثة داخل سجادة من منزل الزوجية، ونقلها وإلقائها بأحد الأراضي الزراعية بدائرة مركز أخميم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اقتياده إلى ديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.