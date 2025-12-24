التصديق القنصلي من الشباك القريب.. خدمة جديدة تُنهي مشقة السفر لمواطني سوهاج

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

التصديق القنصلي من الشبك القريب.. خدمة جديدة تُنهي مشقة السفر لمواطني سوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إتاحة خدمة التصديق القنصلي على المستندات من خلال مكاتب البريد، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب وزارة الخارجية أو السفر إلى القاهرة.

وتأتي هذه الخدمة في إطار التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة القومية للبريد، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة كبار السن وأبناء القرى والمراكز البعيدة، وتوفير الوقت والجهد بصورة آمنة وسريعة.

محافظة سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن المواطن أصبح بإمكانه التوجه إلى أقرب مكتب بريد لتسليم المستندات المطلوبة، حيث يتولى مندوب البريد مهمة إنهاء إجراءات التصديق القنصلي بمكتب تصديقات وزارة الخارجية بالمحافظة نيابة عنه، على أن يتم تسليم المستندات لاحقًا للمواطن سواء بمقر سكنه أو من خلال مكتب البريد، وفقًا لرغبته.

في السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية أن مكاتب التصديقات بالمحافظات تقدم أيضًا مختلف الخدمات القنصلية الأخرى، مثل التعامل مع المشكلات العمالية للمصريين بالخارج، وإنهاء إجراءات شحن جثامين المتوفين، وغيرها من المعاملات، دون الحاجة إلى التوجه لمقر الوزارة بالعاصمة.

وقال المحافظ إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتقريب الخدمات من المواطنين وتحسين جودة الأداء الحكومي، مؤكدًا استمرار التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، بما يحقق رضا المواطنين ويلبي احتياجاتهم اليومية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج القنصلية

