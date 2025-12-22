قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

كريم وفاطمة يفوزان بمسابقة الطالب والطالبة المثاليين لذوي الهمم بجامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج والطالبة المثالية
رئيس جامعة سوهاج والطالبة المثالية
سوهاج _ أنغام الجنايني

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الطالب كريم ناصر بكلية الألسن الفرقة الرابعة بقسم اللغات الشرقية فارسي   والطالبة فاطمة الزهراء منصور بغدادي الفرقة الرابعة كلية الألسن.

قسم اللغة الإيطالية، بمناسبة فوزهما بلقب الطالب والطالبة المثاليين لذوي الهمم، في إنجاز مشرف يعكس قوة الإرادة، والاجتهاد، والتميز الأكاديمي.

جامعة سوهاج

واكد النعماني ان الجامعة مستمره في تقديم دعمها الكامل لأبنائها من ذوي الهمم، لإيمانها بدورهم الفاعل في بناء المستقبل.

واوضح إن ما يقدمه ذو الهمم من قصص نجاح يؤكد أن التميز لا يُقاس بالقدرات الجسدية، بل بالإرادة والعمل الجاد، متمنيا لهما مزيد من التوفيق والنجاح.

وقال الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب انه فاز بالمركز الثاني الطالب عماد الغول الفرقة الثالثة بكلية التجارة، وفازت بالمركز الثاني طالبات الطالبة عائشة اسماعيل شبانه بالفرقة الثانية قسم اللغة العربية كلية الآداب.

واضاف الدكتور طارق ذكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقه ان المسابقة تضمنت عرض تقديمي ومقابلة شخصية واختبار المعلومات العامة والثقافية، وعرض الخطط المستقبلية والأفكار الإبداعية لدعم ملف ذوي الإعاقة.

واضاف ان المسابقه شارك بها ذوي الإعاقات المختلفة  من مختلف كليات الجامعة، وضمت لجنة التحكيم الدكتور محمد كمال خليل  وكيل كلية علوم الرياضة لشؤون الدراسات العليا ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة.

والدكتور طارق زكي موسي رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب بالجامعة ومدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج طالب

