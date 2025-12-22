محافظ سوهاج يعلن عن إتاحة التصديق القنصلي على المستندات بمكاتب البريد

في إطار جهود الدولة المستمرة وحرص المحافظة على تطوير وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إتاحة خدمة التصديق القنصلي على المستندات الخاصة بالمواطنين بجميع مكاتب البريد المنتشرة بمختلف المحافظات عامة، ولا سيما محافظة سوهاج، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة القومية للبريد.

وأوضح المحافظ أنه يمكن للمواطن الآن التقدم الى أقرب مكتب بريد لتسليم المستندات الى مندوب البريد، والذي يتولى بدوره القيام بالتصديق على المستند في مكتب تصديقات وزارة الخارجية في المحافظة نيابة عن المواطن.

محافظة سوهاج

مما يوفّر الوقت والجهد عليه في سهولة وسرعة وأمان، ومن ثم تسليمه لاحقاً للمواطن في منزله او في مكتب البريد حسب رغبة المواطن.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية أنه يمكن للمواطنين في مختلف المحافظات التعامل مع مكتب تصديقات وزارة الخارجية بالمحافظة في كافة الأمور القنصلية الأخرى مثل المشاكل العمالية في الخارج.

شحن جثامين المتوفين المصريين في الخارج، أو أي معاملات قنصلية أخرى، وذلك بدلاً من توجه المواطن الى مقر وزارة الخارجية في القاهرة.

وأكد "سراج" أهمية هذه الخطوة التي تأتي بالتوازي مع خطة المحافظة لتقريب الخدمات من المواطنين وتحسين جودة الأداء الحكومي، بما يضمن سرعة وكفاءة الحصول على الخدمات المختلفة.

وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة لهم.