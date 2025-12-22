قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجو قلب شتوي من جديد| أجواء شديدة البرودة وتحذيرات مستمرة من الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة
السجل المدني الذكي المتنقل.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية| تفاصيل
محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
استقرار نسبي.. تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم
جبران: الانتهاء من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل ونشرها قرببا
قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يعلن عن إتاحة التصديق القنصلي على المستندات بمكاتب البريد

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار جهود الدولة المستمرة وحرص المحافظة على تطوير وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إتاحة خدمة التصديق القنصلي على المستندات الخاصة بالمواطنين بجميع مكاتب البريد المنتشرة بمختلف المحافظات عامة، ولا سيما محافظة سوهاج، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،  والهيئة القومية للبريد.

وأوضح المحافظ أنه يمكن للمواطن الآن التقدم الى أقرب مكتب بريد لتسليم المستندات الى مندوب البريد، والذي يتولى بدوره القيام بالتصديق على المستند في مكتب تصديقات وزارة الخارجية في المحافظة نيابة عن المواطن.

محافظة سوهاج

مما يوفّر الوقت والجهد عليه في سهولة وسرعة وأمان، ومن ثم تسليمه لاحقاً للمواطن في منزله او في مكتب البريد حسب رغبة المواطن.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية أنه يمكن للمواطنين في مختلف المحافظات التعامل مع مكتب تصديقات وزارة الخارجية بالمحافظة في كافة الأمور القنصلية الأخرى مثل المشاكل العمالية في الخارج.

شحن جثامين المتوفين المصريين في الخارج، أو أي معاملات قنصلية أخرى، وذلك بدلاً من توجه المواطن الى مقر وزارة الخارجية في القاهرة.

وأكد "سراج" أهمية هذه الخطوة التي تأتي بالتوازي مع خطة المحافظة لتقريب الخدمات من المواطنين وتحسين جودة الأداء الحكومي، بما يضمن سرعة وكفاءة الحصول على الخدمات المختلفة.

وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة لهم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج البريد وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على إبنة أحمد سليمان

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على ابنة أحمد سليمان

حالة الطقس غدا

الحرارة هتوصل 6 درجات.. الأرصاد تعلن عن موجة برد لمدة أسبوع

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

قطارات السكك الحديدية

سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يقود مركبة نقل خفيفة صديقة للبيئة كبديل آمن للتوك توك

محافظ أسيوط يقود مركبة نقل خفيفة صديقة للبيئة كبديل آمن للتوك توك

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج يعلن عن إتاحة التصديق القنصلي على المستندات بمكاتب البريد

صورة موضوعية

انطلاق دورة تدريبية لشرح قانون التأمينات بديوان عام البحر الأحمر

بالصور

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

أهمها السلمون.. أقوى الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د

أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د
أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د
أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟

مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد