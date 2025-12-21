5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

تواصل أسرة الشاب أحمد طه عبدالعال أحمد عبدالعال، الشهير بـ"محمود تيوتا"، مناشداتها للمسؤولين لكشف مصير نجلهم، بعد اختفائه في ظروف غامضة منذ صباح يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر الجاري، دون التوصل إلى أي معلومات عنه حتى الآن، ما أثار حالة من القلق والحزن الشديد بين أسرته ومعارفه.

وقالت زوجته، ولاء عبد الرحيم، إن زوجها خرج من منزله في تمام الساعة 8:42 صباحًا، ومنذ ذلك التوقيت انقطعت أخباره تمامًا، ولم يعد إلى محل إقامته أو مقر عمله، كما أُغلِقت هواتفه المحمولة، ولم يتمكن أحد من التواصل معه أو الاطمئنان عليه.

