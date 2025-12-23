جامعة سوهاج تستقبل لجنة الأعلى للجامعات تمهيدًا لبدء تنفيذ أنشطة مبادرة تميز المعلم بكلية التربية

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج لجنة من المجلس الأعلى للجامعات استعدادا لتنفيذ انشطة مبادرة تميز المعلم بكلية التربية.

وتضم كلا من الدكتور علاء عبدالعاطي مدير وحدة الاختبارات الالكترونيه بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمود الهباق مدير وحدة المركز القومي للمعامل بأمانة المجلس الأعلى للجامعات.

جامعة سوهاج

بحضور الدكتور حسين طه القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد الكلية.

وأوضح النعماني أن الزيارة تستهدف تقييم معامل كلية التربية تمهيداً لتفعيل أنشطة المبادرة، مضيفًا أن كلية التربية بالجامعة هي واحدة من ١٥ كلية علي مستوي الجامعات المصرية تم اختيارهم لتنفيذ مبادرة تميز المعلم، والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

ويُنفذها مركز تطوير التعليم (EDC)، بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات طلاب كليات التربية بالجامعات الحكومية المصرية؛ لإعداد وتطوير المعلمين الحاليين والمُستقبليين في مراحل التعليم الاساسى، وتزويدهم بمهارات متميزة، لرفع كفاءتهم وتحديث أساليب التدريس لتواكب المعايير العالمية وتعزز جودة التعليم وتدعم إصلاح التعليم في مصر لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد الدكتور حسين طه أن اللجنة أثنت على جاهزية المعامل لتنفيذ أنشطة المبادرة، عبر برامج تدريب وتطوير مستمرة، مدعومة من USAID (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية).

لبناء قدرات المعلمين وتعزيز مهاراتهم في إعداد المعلم قبل الخدمة وأثناء التدريس، من خلال توفير حقائب تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في كليات التربية مع ربطها بالمقررات الدراسية لتكامل التدريب مع المناهج، بالإضافة إلى توفير أجهزة ومعامل لدعم التدريب والتطبيق العملي.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة قامت بزيارة مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، تمهيداً لتزويد المركز بعدد ١٥٠٠ جهاز جديد.