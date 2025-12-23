قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة سوهاج تستقبل لجنة الأعلى للجامعات تمهيدًا لبدء تنفيذ أنشطة مبادرة تميز المعلم بكلية التربية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج لجنة من المجلس الأعلى للجامعات استعدادا لتنفيذ انشطة مبادرة تميز المعلم بكلية التربية.

وتضم كلا من الدكتور علاء عبدالعاطي مدير وحدة الاختبارات الالكترونيه بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمود الهباق مدير وحدة المركز القومي للمعامل بأمانة المجلس الأعلى للجامعات.

جامعة سوهاج

بحضور الدكتور حسين طه القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد الكلية.

وأوضح النعماني أن الزيارة تستهدف تقييم معامل كلية التربية تمهيداً لتفعيل أنشطة المبادرة، مضيفًا أن كلية التربية بالجامعة هي واحدة من ١٥ كلية  علي مستوي الجامعات المصرية تم اختيارهم  لتنفيذ مبادرة تميز المعلم، والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

ويُنفذها مركز تطوير التعليم (EDC)، بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات طلاب كليات التربية بالجامعات الحكومية المصرية؛ لإعداد وتطوير المعلمين الحاليين والمُستقبليين في مراحل التعليم الاساسى، وتزويدهم بمهارات متميزة، لرفع كفاءتهم وتحديث أساليب التدريس لتواكب المعايير العالمية وتعزز جودة التعليم وتدعم إصلاح التعليم في مصر لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد الدكتور حسين طه أن اللجنة أثنت على جاهزية المعامل لتنفيذ أنشطة المبادرة، عبر برامج تدريب وتطوير مستمرة، مدعومة من USAID (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية).

لبناء قدرات المعلمين وتعزيز مهاراتهم في إعداد المعلم قبل الخدمة وأثناء التدريس، من خلال توفير حقائب تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في كليات التربية مع ربطها بالمقررات الدراسية لتكامل التدريب مع المناهج، بالإضافة إلى توفير أجهزة ومعامل لدعم التدريب والتطبيق العملي.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة قامت بزيارة مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، تمهيداً لتزويد المركز بعدد ١٥٠٠ جهاز جديد.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج جامعة سوهاج اخبار جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

كندة علوش و عمرو يوسف

كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف على طريقتها الخاصة

فرقة إسماعيل الليثي

وفاة أحد أعضاء فرقة إسماعيل الليثي بعد تدهور حالته بالمستشفى

منة فضالي

بالأبيض.. ظهور لافت لـ منة فضالي عبر إنستجرام

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد