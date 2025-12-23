محافظ سوهاج يشهد توزيع أجهزة عرائس وعدد من المساعدات للفئات الأولى بالرعاية

في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ورفع الأعباء عن كاهلهم، شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، فعاليات توزيع 10 جهاز عروس، و500 كرتونة، و500 بطانية من المساعدات للفئات الأولى بالرعاية، بدعم من مؤسسة إكرام للتنمية، وذلك باستاد سوهاج الرياضي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إسلام أمين، مؤسس مؤسسة إكرام، والدكتور كارم الفقي، رئيس مجلس الأمناء، وممثلي التضامن الاجتماعي والجمعيات المشاركة.

محافظة سوهاج

وثمن المحافظ جهود مؤسسة إكرام للتنمية في التعاون مع الجهات التنفيذية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد حرص المؤسسة على دعم المبادرات المجتمعية، وتقديم الدعم اللازم للمستحقين، ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وهنأ المحافظ الفتيات المقبلات على الزواج المستفيدات من الأجهزة المقدمة، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، مؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم الدعم للمواطنين في مختلف المجالات.