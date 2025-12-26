سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025

أنهت محافظة سوهاج استعداداتها الكاملة لانطلاق انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025، حيث تُجرى العملية الانتخابية داخل سبع دوائر تضم 586 لجنة فرعية موزعة على 550 مقرًا انتخابيًا، لاستقبال أكثر من ثلاثة ملايين ناخب وناخبة، لاختيار 12 نائبًا من بين 24 مرشحًا متنافسًا.

سرعة التعامل مع أي مستجدات

وأوضحت آية الرفاعي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة ستتولى المتابعة اللحظية لسير الانتخابات على مدار يومي 27 و28 ديسمبر، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات.

الأمن والصحة والإسعاف

وأضافت أن المحافظة شكّلت غرف عمليات فرعية بجميع الجهات المعنية، من بينها مديريات الأمن والصحة والإسعاف والحماية المدنية، وتم ربطها بالغرفة الرئيسية لتحقيق تنسيق فوري ومتابعة مستمرة، في إطار الحرص على انتظام التصويت وضمان نزاهته.



وأكدت الرفاعي أن مقار اللجان جرى تجهيزها بكراسي متحركة لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الهمم، إلى جانب توفير طفايات حريق ومولدات كهرباء، والتأكد من كفاءة الإضاءة وأعمال الصيانة، فضلًا عن تجهيز كراسي ومظلات انتظار أمام اللجان لحماية المواطنين، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المقار قبل وبعد أيام الاقتراع.



كما أشارت إلى تخصيص سيارات إسعاف للتدخل السريع عند الضرورة، وانتشار أكمنة أمنية ثابتة ومتحركة لتأمين الطرق المؤدية إلى اللجان، مع تواجد الشرطة النسائية داخل المقار الانتخابية، إلى جانب وضع خطط مرورية بديلة للحد من التكدسات، في ظل تنسيق كامل بين جميع الجهات لضمان إجراء الانتخابات بسلاسة ودون معوقات.

