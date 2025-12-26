مقديشو تنتخب.. إجراء أول انتخابات بلدية بالصومال منذ أكثر من نصف قرن

يصوت سكان العاصمة الصومالية مقديشو، في انتخابات بلدية تهدف إلى تمهيد الطريق لأول انتخابات وطنية مباشرة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا منذ أكثر من نصف قرن.

وبموجب هذا النظام، ينتخب ممثلون للقبائل أعضاء البرلمان، الذين يختارون بعد ذلك الرئيس.

ويتولى الرئيس بدوره مسؤولية تعيين رئيس بلدية مقديشو.

وينظر لانتخابات مقديشو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة والتي تحسنت الأوضاع الأمنية بها خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من استمرار وقوع هجمات يشنها مسلحو حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، على أنها بمثابة اختبار قبل إجراء انتخابات مباشرة على المستوى الوطني.

ومن جانبه؛ قال عبد الشكور أبيب حير عضو لجنة الانتخابات الوطنية لوكالة "رويترز"، إن حوالي 1605 مرشحين سيتنافسون ، على 390 مقعدا بالمجالس المحلية بمقديشو. وسيختار هؤلاء الأعضاء بعد ذلك رئيساً للبلدية.