كتلة من اللهب.. لحظات رعب في عيون أهالي القليوبية بسبب أسطوانة بوتاجاز | صور

على بعد ثواني من انفجار كان كفيلًا بتحويل المكان إلى كتلة من اللهب، عاش رواد أحد مقاهي القليوبية لحظات رعب حقيقية، بعدما اقتحم 4 أشخاص المكان محاولين إشعال النيران بأسطوانة بوتاجاز، في واقعة صادمة كشفت كيف يمكن لخلاف مالي أن يتحول إلى تهديد مباشر للأرواح في لحظة غضب.

في أحد شوارع القليوبية، كان المقهى الصغير أكثر من مجرد مكان لتناول الشاي، بل متنفسًا لأهالي المنطقة وملتقى يومي لوجوه اعتادت الجلوس والحديث عن هموم الحياة، صاحبه، رجل بسيط، اعتمد عليه كمصدر رزق وحيد ليعول أسرته.

لم يكن يتخيل صاحب المقهى، أن خلافًا ماليًا قد يحول يومه العادي إلى لحظات من الخوف والترقب، في لحظة توتر، تطورت الخلافات القديمة إلى مشاجرة، حين حضر أربعة أشخاص إلى المقهى، وقد سيطر الغضب على تصرفاتهم.

دقائق قليلة كانت كفيلة بأن تقلب الأجواء، بعدما حاول أحدهم إشعال النيران باستخدام أسطوانة بوتاجاز، وسط ذهول المتواجدين الذين سارعوا بالابتعاد خوفًا من وقوع كارثة.

لم تسفر الواقعة عن إصابات أو خسائر، لكن الصدمة كانت حاضرة في عيون صاحب المقهى والجيران، الذين أدركوا كيف يمكن للخلافات المادية أن تهدد أرواح الأبرياء ومصادر رزقهم، وسرعان ما تحركت الأجهزة الأمنية، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتورطين، والتحفظ على الأدوات المستخدمة.

انتهت الحكاية بإجراءات قانونية وتحقيقات جارية، حيث كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص ومحاولة أحدهم إضرام النيران بأحد المقاهى بإستخدام إسطوانة بوتاجاز بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بين طرف أول مالك مقهى– مقيم بدائرة المركز وطرف ثان 4 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية”، لخلافات مالية بينهم قام على إثرها الطرف الثانى بالحضور للمقهى المشار إليه وحاول أحدهم إضرام النيران بداخله بإستخدام إسطوانة بوتاجاز دون حدوث تلفيات أو إصابات .

أمكن ضبط الطرف الثانى ، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض إسطوانة بوتاجاز قطعة حديدية “ المستخدمين فى التعدى”، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وتولت النيابة العامة التحقيق.