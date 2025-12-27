قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حصاد الزراعة 2025 | استنباط 28 صنفا جديدا لأكثر من 10محاصيل..إصدار 15ألف ترخيص مشروعات.. 10مليارات جنيه تمويل لـ45.1 ألف مستفيد لتربية البتلو
نشرة المرأة والمنوعات | مكون خفي يسمم الجسم.. العصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كتلة من اللهب.. لحظات رعب في عيون أهالي القليوبية بسبب أسطوانة بوتاجاز | صور
رضوى الشربيني: لو هتجوز هقول..نفسي أخف خناق مع الناس في 2026
أخبار التوك شو | زاهي حواس يهاجم وسيم السيسي.. عمرو مصطفى يبكي بسبب الهضبة .. بكري: إسرائيل عايزة تحاصر مصر من هذا المكان
أمم أفريقيا 2025 | 4 مواجهات نارية اليوم في دور المجموعات
رسميا.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 6000 جنيه اليوم السبت 27-12-2025
أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح
بعد فوز 3 سيدات.. المرأة تواصل المنافسة بإعادة الدوائر الملغاة
العثور على رضيعة ملقاة على رصيف محطة سكة حديد طما بسوهاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رسميا.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 6000 جنيه اليوم السبت 27-12-2025

محمد صبيح

سجّل سعر الذهب اليوم  في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، حيث تخطّى سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 6000 جنيه بدون مصنعية داخل محلات الصاغة، ليصل إلى 6035 جنيهًا للبيع و6015 جنيهًا للشراء، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين بالسوق.

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية

أسعار الذهب لمختلف الأعيرة:

عيار 24:
سعر البيع 6895 جنيهًا – سعر الشراء 6875 جنيهًا

عيار 22:
سعر البيع 6320 جنيهًا – سعر الشراء 6300 جنيه

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21:
سعر البيع 6035 جنيهًا – سعر الشراء 6015 جنيهًا

عيار 18:
سعر البيع 5175 جنيهًا – سعر الشراء 5155 جنيهًا

عيار 14:
سعر البيع 4025 جنيهًا – سعر الشراء 4010 جنيهات

عيار 12:
سعر البيع 3450 جنيهًا – سعر الشراء 3435 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم 

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 48280 جنيهًا للبيع و48120 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الأوقية في السوق المحلية 214525 جنيهًا للبيع و213815 جنيهًا للشراء.

وعلى المستوى العالمي، سجلت الأونصة بالدولار 4532.19 دولارًا.

سعر الذهب سعر الذهب في مصر سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب

أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي

