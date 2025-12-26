قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر أسبوع في السنة .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
الحوثي: نستعد لجولة من المواجهات ضد إسرائيل وندرك ما يخطط له العدو
اقتصاد

سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 26-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر الذهب في الأسواق الكويتية في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 26-12-2025؛ زيادة جديدة.

الذهب يرتفع

وسجل سعر متوسط أعيرة الذهب في السوق الكويتية زيادة تبلغ 0.6 دينار كويتي مقارنة بما كان عليه أمس.

اسعار الذهب اليوم الخميس

آخر تحديث لسعر الذهب في الكويت

بلغ متوسط سعر الذهب في الكويت نحو 39.3 دينار كويتي.

 

سعر عيار 24 اليوم

بلغ أكبر أعيرة الذهب في الكويت وهو عيار 24 نحو 44.9 دينار كويتي.
 

سعر عيار 22 اليوم

بلغ سعر عيار 22 نحو 41.15 دينار كويتي.

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 39.3 دينار كويتي.
 

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 33.675 دينار كويتي.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 26.2 دينار كويتي.
 

سعر عيار 12 اليوم

وبلغ سعر عيار 12 نحو  22.45 دينار كويتي.
 

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل أوقية الذهب في الكويت نحو 1397 دينارا.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 314.3 دينار.
 

سعر أوقية الذهب بالدولار 

وبلغ سعر أوقية الذهب بالدولار نحو 4547 دولارا.

