سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 26-12-2025

أظهر سعر الذهب في الأسواق الكويتية في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 26-12-2025؛ زيادة جديدة.

الذهب يرتفع

وسجل سعر متوسط أعيرة الذهب في السوق الكويتية زيادة تبلغ 0.6 دينار كويتي مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب في الكويت

بلغ متوسط سعر الذهب في الكويت نحو 39.3 دينار كويتي.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ أكبر أعيرة الذهب في الكويت وهو عيار 24 نحو 44.9 دينار كويتي.



سعر عيار 22 اليوم

بلغ سعر عيار 22 نحو 41.15 دينار كويتي.

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 39.3 دينار كويتي.



سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 33.675 دينار كويتي.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 26.2 دينار كويتي.



سعر عيار 12 اليوم

وبلغ سعر عيار 12 نحو 22.45 دينار كويتي.



سعر أوقية الذهب اليوم

وصل أوقية الذهب في الكويت نحو 1397 دينارا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 314.3 دينار.



سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب بالدولار نحو 4547 دولارا.