آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 26-12-2025

استمر تصاعد سعر الذهب في مصر مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26-12-2025 داخل محلات الصاغة.

زيادة جديدة

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 65 جنيها في المتوسط مقارنة بما كان عليه مساء أمس .

وعلى مدار الأسبوع الجاري صعد سعر الذهب بقيمة تبلغ 250 جنيها معوضًا بذلك خسائره على مدار الأسابيع الماضية.

تذبذب أسبوعي

وخلال الأسابيع الأربع الماضية، فقد الذهب بقيمة تقدر نحو 600 جنيه في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 6آلاف جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6857 جنيها للبيع و 6885 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6آلاف جنيه للبيع و 6025 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5142 جنيها للبيع و 5164 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4آلاف جنيه للبيع و 4016 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48 ألف جنيه للبيع و 48.2 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل أوقية الذهب نحو 4519 دولار للبيع و 4520 دولار للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب قليلًا 2025، لتلتقط أنفاسها بعد أن تجاوزت حاجز 4,500 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، بينما قلصت الفضة والبلاتين بعض مكاسبهما عقب موجة صعود قياسية.

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4,479.38 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4,525.18 دولار في وقت سابق.

انخفضت العقود الآجلة للذهب في أميركا لشهر فبراير بنسبة 0.1% عند 4,502.8 دولار.

وقال المحلل الكبير في كيتكو ميتالز جيم وايكوف إن سوق الذهب يشهد بعض عمليات جني الأرباح وتماسكًا فنيًا بعد المستويات القياسية، مضيفًا أن الذهب عادة ما يحقق أداءً جيدًا في بيئة أسعار فائدة منخفضة ويزدهر في فترات عدم اليقين.

يضيف ايكوف: "الهدف الصعودي التالي لسوق الذهب هو 4,600 دولار للأونصة وللفضة 75 دولارًا للأونصة بنهاية العام، والمؤشرات الفنية لا تزال إيجابية".

على الصعيد السياسي، قال الرئيس في اميركا دونالد ترامب الثلاثاء إنه يريد من رئيس الفدرالي القادم أن يخفض أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق تؤدي بشكل جيد. البنك المركزي في اميركا خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، والمتعاملون يتوقعون خفضين إضافيين العام المقبل.