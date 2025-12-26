قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025

اسعار الذهب في البحرين
اسعار الذهب في البحرين
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مملكة البحرين اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع تحركات محدودة في السعر العالمي للأونصة واستقرار أسعار الصرف. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق البحرينية، نحو 47.775 دينار بحريني، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 382.150 دينار، وذلك وفق متوسط الأسعار المتداولة دون احتساب المصنعية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في البحرين

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 54.600 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 50.050 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 47.775 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 40.950 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 31.850 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 27.300 دينار.

سعر الأونصة بلغ 1698.050 دينار.

سعر الجنيه الذهب سجل 382.150 دينار.

سعر الأونصة عالميًا بلغ 4516.10 دولار.

 

تفاصيل أسعار أعيرة الذهب في السوق البحرينية

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، سعر 54.600 دينار للجرام، ويُعد الخيار الأبرز لأغراض الادخار والاستثمار طويل الأجل في السوق البحرينية.

أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعر الجرام 50.050 دينار، ويُستخدم بشكل ملحوظ في المشغولات الذهبية الثقيلة، خاصة في المناسبات الاجتماعية.

وسجل الذهب عيار 21، العيار الأكثر انتشارًا بين المستهلكين، نحو 47.775 دينار للجرام، محافظًا على استقراره بدعم من توازن العرض والطلب داخل محلات الصاغة.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 40.950 دينار للجرام، ويُعد الخيار الأكثر استخدامًا في المشغولات العصرية ذات التصميمات الحديثة.

فيما سجل الذهب عيار 14 سعر 31.850 دينار للجرام، ويُستخدم في نطاق محدود، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 27.300 دينار للجرام.

وعلى صعيد الجنيه الذهب، سجل سعره 382.150 دينار، في حين بلغت قيمة الأونصة محليًا 1698.050 دينار، متأثرة بالسعر العالمي للأونصة الذي سجل 4516.10 دولار، ما يعكس استمرار ارتباط سوق الذهب في البحرين بالتحركات العالمية.

