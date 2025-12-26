سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 26-12-2025

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ثبات سعر الأونصة عالميًا واستقرار نسبي في سوق الصرف.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 5975 جنيهًا للبيع و5955 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 47800 جنيه للبيع و47640 جنيهًا للشراء، وذلك دون احتساب المصنعية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6830 جنيهًا للبيع و6805 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 6260 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 5975 جنيهًا للبيع و5955 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 5120 جنيهًا للبيع و5105 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 3985 جنيهًا للبيع و3970 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 3415 جنيهًا للبيع و3405 جنيهات للشراء.

سعر الأونصة محليًا بلغ 212390 جنيهًا للبيع و211680 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب سجل 47800 جنيه للبيع و47640 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميًا بلغ 4511.18 دولار.

تفاصيل أسعار أعيرة الذهب في محلات الصاغة

سجل الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، سعر 6830 جنيهًا للبيع، ويُعد هذا العيار الأكثر ارتباطًا بحركة الاستثمار والادخار طويل الأجل في السوق المصرية.

أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعره 6260 جنيهًا للبيع، ويُستخدم في بعض المشغولات الذهبية الثقيلة، وإن كان أقل انتشارًا مقارنة بعيار 21.

وسجل الذهب عيار 21، العيار الأكثر رواجًا بين المواطنين، نحو 5975 جنيهًا للبيع، ليحافظ على مستوياته المرتفعة مدفوعًا باستقرار الطلب وتوازن حركة البيع والشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5120 جنيهًا للبيع، ويُعد الخيار المفضل في المشغولات ذات الطابع العصري، خاصة في الشبكات والهدايا.

فيما سجل الذهب عيار 14 سعر 3985 جنيهًا للبيع، ويُستخدم في نطاق محدود داخل السوق المحلية، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 3415 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد الجنيه الذهب، سجل 47800 جنيه للبيع، في حين بلغت قيمة الأونصة محليًا 212390 جنيهًا، متأثرة بالسعر العالمي للأونصة الذي سجل 4511.18 دولار، ما يعكس استمرار ارتباط السوق المصرية بحركة الذهب العالمية.