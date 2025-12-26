قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 26-12-2025
بعد خروجه من المستشفي.. شقيق ناصر البرنس يفترش الشارع في فيديو على تيك توك
أوس أوس يروج لفيلمه الجديد 101 مطافي: إحنا الأقل أجرا ومشاهدة
سوهاج تستعد بجاهزية كاملة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 26-12-2025

الجنيه الهذهب
الجنيه الهذهب

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ثبات سعر الأونصة عالميًا واستقرار نسبي في سوق الصرف. 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 5975 جنيهًا للبيع و5955 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 47800 جنيه للبيع و47640 جنيهًا للشراء، وذلك دون احتساب المصنعية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6830 جنيهًا للبيع و6805 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 6260 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 5975 جنيهًا للبيع و5955 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 5120 جنيهًا للبيع و5105 جنيهات للشراء.

اسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 3985 جنيهًا للبيع و3970 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 3415 جنيهًا للبيع و3405 جنيهات للشراء.

سعر الأونصة محليًا بلغ 212390 جنيهًا للبيع و211680 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب سجل 47800 جنيه للبيع و47640 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميًا بلغ 4511.18 دولار.

تفاصيل أسعار أعيرة الذهب في محلات الصاغة

سجل الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، سعر 6830 جنيهًا للبيع، ويُعد هذا العيار الأكثر ارتباطًا بحركة الاستثمار والادخار طويل الأجل في السوق المصرية.

أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعره 6260 جنيهًا للبيع، ويُستخدم في بعض المشغولات الذهبية الثقيلة، وإن كان أقل انتشارًا مقارنة بعيار 21.

وسجل الذهب عيار 21، العيار الأكثر رواجًا بين المواطنين، نحو 5975 جنيهًا للبيع، ليحافظ على مستوياته المرتفعة مدفوعًا باستقرار الطلب وتوازن حركة البيع والشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5120 جنيهًا للبيع، ويُعد الخيار المفضل في المشغولات ذات الطابع العصري، خاصة في الشبكات والهدايا.

فيما سجل الذهب عيار 14 سعر 3985 جنيهًا للبيع، ويُستخدم في نطاق محدود داخل السوق المحلية، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 3415 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد الجنيه الذهب، سجل 47800 جنيه للبيع، في حين بلغت قيمة الأونصة محليًا 212390 جنيهًا، متأثرة بالسعر العالمي للأونصة الذي سجل 4511.18 دولار، ما يعكس استمرار ارتباط السوق المصرية بحركة الذهب العالمية.

أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب أسعار أعيرة الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

النائب محمد البديوي عضو مجلس الشيوخ

البديوي يطالب بسرعة حل مشكلة الصرف الصحي بالعياط.. والإسكان تشكل لجنة

أسعار الفائدة

رئيس موازنة البرلمان: مؤشرات إيجابية للاقتصاد وخفض الفائدة يمنح دفعة قوية للمنتجين

رئيس زراعة الشيوخ خلال حواره مع صدى البلد

رئيس زراعة الشيوخ لـ صدى البلد: نعمل على تعديل قانون التعاونيات ومواجهة ارتفاع أسعار الأسمدة.. صور

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد