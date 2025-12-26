قفزة جديدة .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

حالة من الترقب والانتظار في أسواق الذهب، خاصة مع الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، الامر الذي دفع البعض إلى متابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة.





استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، وسط استمرار صعود الذهب عالميًا إلى مستوى 4530.81 دولار للأوقية، ما انعكس على السوق المحلي.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، 6030 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 48240 جنيهًا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

-عيار 24: 6891.5 جنيه

-عيار 22: 6317.25 جنيها

-عيار 21: 6030 جنيها

-عيار 18: 5168.5 جنيها

-عيار 14: 4020 جنيها

-الجنيه الذهب: 48240 جنيهًا

وفي الأسواق العالمية، قفز الذهب إلى أعلى مستوى قياسي خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، مدعومًا بزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن وتوقعات بمزيد من خفض الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كما ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 4501.44 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى له عند 4530.60 دولار للأوقية.