حصاد الزراعة 2025 | استنباط 28 صنفا جديدا لأكثر من 10محاصيل..إصدار 15ألف ترخيص مشروعات.. 10مليارات جنيه تمويل لـ45.1 ألف مستفيد لتربية البتلو
نشرة المرأة والمنوعات | مكون خفي يسمم الجسم.. العصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كتلة من اللهب.. لحظات رعب في عيون أهالي القليوبية بسبب أسطوانة بوتاجاز | صور
رضوى الشربيني: لو هتجوز هقول..نفسي أخف خناق مع الناس في 2026
أخبار التوك شو | زاهي حواس يهاجم وسيم السيسي.. عمرو مصطفى يبكي بسبب الهضبة .. بكري: إسرائيل عايزة تحاصر مصر من هذا المكان
أمم أفريقيا 2025 | 4 مواجهات نارية اليوم في دور المجموعات
رسميا.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 6000 جنيه اليوم السبت 27-12-2025
أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح
بعد فوز 3 سيدات.. المرأة تواصل المنافسة بإعادة الدوائر الملغاة
العثور على رضيعة ملقاة على رصيف محطة سكة حديد طما بسوهاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بعد فوز 3 سيدات.. المرأة تواصل المنافسة بإعادة الدوائر الملغاة

انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

واصلت المرأة المصرية تسجيل حضورها في سباق الانتخابات البرلمانية، بعدما أسفرت جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عن فوز ثلاث مرشحات، في نتيجة حملت عدة مفاجآت على خريطة التمثيل النسائي داخل البرلمان.

وأسفرت النتائج عن فوز سحر عتمان، مرشحة حزب العدل، عن دائرة بلبيس، إلى جانب فوز المرشحة المستقلة مروة هاشم عن دائرة أول الزقازيق، كما حسمت النائبة مروة هاشم، مرشحة حزب حماة الوطن، مقعدها عن الدائرة ذاتها «أول الزقازيق».

المرأة تواصل السباق

وفي السياق ذاته، لا تزال المنافسة النسائية مستمرة في جولة الإعادة الخاصة بالدوائر الـ19 الملغاة، حيث تخوض سناء برغش، مرشحة حزب مستقبل وطن، جولة الإعادة بدائرة دمنهور بمحافظة البحيرة.

كما تناقس النائبة نشوى الديب ضمن جولة الإعادة للدوائر الـ 19 الملغاة بدائرة بولاق الدكرور.

إعادة الدوائر الملغاة 

وأجريت الإعادة على الـ 19 دائرة في الخارج يومي 24 و25 ديسمبر. أما في الداخل فتجرى على مدار اليوم 27 وغدا 28 ديسمبر. على أن يكون إعلان النتيجة يوم 4 يناير من العام المقبل.

أما فيما يخص الدوائر الـ 30 الملغاة قضائيا ـ بحكم المحكمة الإدارية العليا ـ فمن المقرر أن تجرى الإعادة عليها على مدار يومين في الخارج ومثلهما في الداخل.

وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير وفي الداخل يومي 3 و4 يناير. على أن يتم الإعلان عن  النتيجة يوم 10 يناير.

انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان الانتخابات انتخابات البرلمان المصري

