بعد فوز 3 سيدات.. المرأة تواصل المنافسة بإعادة الدوائر الملغاة

واصلت المرأة المصرية تسجيل حضورها في سباق الانتخابات البرلمانية، بعدما أسفرت جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عن فوز ثلاث مرشحات، في نتيجة حملت عدة مفاجآت على خريطة التمثيل النسائي داخل البرلمان.

وأسفرت النتائج عن فوز سحر عتمان، مرشحة حزب العدل، عن دائرة بلبيس، إلى جانب فوز المرشحة المستقلة مروة هاشم عن دائرة أول الزقازيق، كما حسمت النائبة مروة هاشم، مرشحة حزب حماة الوطن، مقعدها عن الدائرة ذاتها «أول الزقازيق».

المرأة تواصل السباق

وفي السياق ذاته، لا تزال المنافسة النسائية مستمرة في جولة الإعادة الخاصة بالدوائر الـ19 الملغاة، حيث تخوض سناء برغش، مرشحة حزب مستقبل وطن، جولة الإعادة بدائرة دمنهور بمحافظة البحيرة.

كما تناقس النائبة نشوى الديب ضمن جولة الإعادة للدوائر الـ 19 الملغاة بدائرة بولاق الدكرور.

إعادة الدوائر الملغاة

وأجريت الإعادة على الـ 19 دائرة في الخارج يومي 24 و25 ديسمبر. أما في الداخل فتجرى على مدار اليوم 27 وغدا 28 ديسمبر. على أن يكون إعلان النتيجة يوم 4 يناير من العام المقبل.

أما فيما يخص الدوائر الـ 30 الملغاة قضائيا ـ بحكم المحكمة الإدارية العليا ـ فمن المقرر أن تجرى الإعادة عليها على مدار يومين في الخارج ومثلهما في الداخل.

وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير وفي الداخل يومي 3 و4 يناير. على أن يتم الإعلان عن النتيجة يوم 10 يناير.