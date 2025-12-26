الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025

دخل السباق الانتخابي في مراحله الأخيرة، حيث لم يتبق في انتخابات مجلس النواب 2025 إلا مرحلتين فقط، وبعدها يكون قد أُسدل الستار على انتخابات المجلس.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت بالأمس نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث نستعرض في هذا الصدد ما تبقى في الانتخابات.

إعادة الدوائر الـ 19

وأجريت الإعادة على الـ 19 دائرة في الخارج يومي 24 و25 ديسمبر. أما في الداخل فتجرى على مدار يومي 27 و28 ديسمبر. على أن يكون إعلان النتيجة يوم 4 يناير من العام المقبل.

إعادة الدوائر الـ30 الملغاة

أما فيما يخص الدوائر الـ 30 الملغاة قضائيا ـ بحكم المحكمة الإدارية العليا ـ فمن المقرر أن تجرى الإعادة عليها على مدار يومين في الخارج ومثلهما في الداخل.

وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير وفي الداخل يومي 3 و4 يناير. على أن يتم الإعلان عن النتيجة يوم 10 يناير.

في سياق متصل، أظهرت النتائج الإجمالية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بعد إضافة مقاعد الفائزين من الجولة الأولى إلى نتائج جولات الإعادة، ملامح واضحة لخريطة المنافسة البرلمانية، حيث بلغ إجمالي المقاعد المخصصة لهذه المرحلة 141 مقعدًا، تم حسم 40 مقعدًا منها في الجولة الأولى، مقابل 101 مقعد حُسمت عبر جولات الإعادة.

ويتبقى من مقاعد مجلس النواب 2025 84 مقعدا مقسمين على 35 مقعدا بإعادة الدوائر الـ 19 و 49 مقعدًا بإعادة الدوائر الـ 30.