آخر أسبوع في السنة .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
الحوثي: نستعد لجولة من المواجهات ضد إسرائيل وندرك ما يخطط له العدو
برلمان

الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

دخل السباق الانتخابي في مراحله الأخيرة، حيث لم يتبق في انتخابات مجلس النواب 2025 إلا مرحلتين فقط، وبعدها يكون قد أُسدل الستار على انتخابات المجلس.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت بالأمس نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث نستعرض في هذا الصدد ما تبقى في الانتخابات.

إعادة الدوائر الـ 19

وأجريت الإعادة على الـ 19 دائرة في الخارج يومي 24 و25 ديسمبر. أما في الداخل فتجرى على مدار يومي 27 و28 ديسمبر. على أن يكون إعلان النتيجة يوم 4 يناير من العام المقبل.

إعادة الدوائر الـ30 الملغاة

أما فيما يخص الدوائر الـ 30 الملغاة قضائيا ـ بحكم المحكمة الإدارية العليا ـ فمن المقرر أن تجرى الإعادة عليها على مدار يومين في الخارج ومثلهما في الداخل.

وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير وفي الداخل يومي 3 و4 يناير. على أن يتم الإعلان عن  النتيجة يوم 10 يناير.

في سياق متصل، أظهرت النتائج الإجمالية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بعد إضافة مقاعد الفائزين من الجولة الأولى إلى نتائج جولات الإعادة، ملامح واضحة لخريطة المنافسة البرلمانية، حيث بلغ إجمالي المقاعد المخصصة لهذه المرحلة 141 مقعدًا، تم حسم 40 مقعدًا منها في الجولة الأولى، مقابل 101 مقعد حُسمت عبر جولات الإعادة.

ويتبقى من مقاعد مجلس النواب 2025 84 مقعدا مقسمين على 35 مقعدا بإعادة الدوائر الـ 19 و 49 مقعدًا بإعادة الدوائر الـ 30.

