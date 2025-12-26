بعد حسم 484 مقعدًا.. خريطة الأحزاب في البرلمان الجديد

أسفرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب حتى الآن عن حسم 484 مقعدًا، موزعة بين نظامي الفردي 200 مقعد والقوائم 284 مقعدا فيما يتبقى 84 مقعدًا يتم التنافس عليهم بنظام الفردي.

انتخابات مجلس النواب 2025

جاء حزب مستقبل وطن في صدارة الحصص البرلمانية، بعدما حصد 203 مقاعد بواقع 82 مقعدًا فرديًا و121 مقعدًا بنظام القوائم ليشكل الأكثرية البرلمانية.

وفي المركز الثاني، حل حزب حماة الوطن بإجمالي 77 مقعدًا، منها 23 فرديًا و54 قائمة، فيما حافظ المستقلون على تمثيل لافت داخل المجلس، بحصولهم على 68 مقعدًا ما بين 60 فرديا و 8 بالقائمة.

كما حصل حزب الجبهة الوطنية على 62 مقعدًا بواقع 19 فرديًا و43 قائمة، بينما نال حزب الشعب الجمهوري 18 مقعدًا (3 فردي و15 قائمة).

حصص الأحزاب في انتخابات البرلمان

وسجل حزب العدل حضورًا بـ 11 مقعدًا (3 فردي و8 قائمة)، فيما حصد حزب الوفد 10 مقاعد بواقع 2 فردي و8 قائمة.

أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فحصل على 9 مقاعد جميعها بنظام القوائم، في حين نال حزب النور 3 مقاعد فردية.

وحصل حزب المحافظين على مقعد فردي واحد، بينما فاز حزب التجمع بـ 3 مقاعد (مقعد فردي و2 قائمة).

ونال حزب الإصلاح والتنمية 9 مقاعد بواقع مقعد فردي واحد و8 مقاعد قائمة، وحصل حزب المؤتمر على 4 مقاعد (مقعد فردي و3 قائمة)، فيما حصد حزب إرادة جيل مقعدًا واحدًا بنظام القوائم.

وتعكس هذه التشكيلة البرلمانية تنوعًا حزبيًا نسبيًا، مع هيمنة واضحة للأحزاب الكبرى، إلى جانب حضور مستقلين وأحزاب متوسطة وصغيرة، في انتظار اكتمال باقي المقاعد وتشكيل اللجان النوعية داخل المجلس.