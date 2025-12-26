قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
الحوثي: نستعد لجولة من المواجهات ضد إسرائيل وندرك ما يخطط له العدو
منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 ببطولة كأس الأمم بالفوز على جنوب إفريقيا
برلمان

بعد حسم 484 مقعدًا.. خريطة الأحزاب في البرلمان الجديد

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أسفرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب حتى الآن عن حسم 484 مقعدًا، موزعة بين نظامي الفردي 200 مقعد والقوائم 284 مقعدا فيما يتبقى 84 مقعدًا يتم التنافس عليهم بنظام الفردي.

انتخابات مجلس النواب 2025

جاء حزب مستقبل وطن في صدارة الحصص البرلمانية، بعدما حصد 203 مقاعد بواقع 82 مقعدًا فرديًا و121 مقعدًا بنظام القوائم ليشكل الأكثرية البرلمانية.

وفي المركز الثاني، حل حزب حماة الوطن بإجمالي 77 مقعدًا، منها 23 فرديًا و54 قائمة، فيما حافظ المستقلون على تمثيل لافت داخل المجلس، بحصولهم على 68 مقعدًا ما بين 60 فرديا و 8 بالقائمة.

كما حصل حزب الجبهة الوطنية على 62 مقعدًا بواقع 19 فرديًا و43 قائمة، بينما نال حزب الشعب الجمهوري 18 مقعدًا (3 فردي و15 قائمة).

حصص الأحزاب في انتخابات البرلمان

وسجل حزب العدل حضورًا بـ 11 مقعدًا (3 فردي و8 قائمة)، فيما حصد حزب الوفد 10 مقاعد بواقع 2 فردي و8 قائمة.

أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فحصل على 9 مقاعد جميعها بنظام القوائم، في حين نال حزب النور 3 مقاعد فردية.

وحصل حزب المحافظين على مقعد فردي واحد، بينما فاز حزب التجمع بـ 3 مقاعد (مقعد فردي و2 قائمة).

ونال حزب الإصلاح والتنمية 9 مقاعد بواقع مقعد فردي واحد و8 مقاعد قائمة، وحصل حزب المؤتمر على 4 مقاعد (مقعد فردي و3 قائمة)، فيما حصد حزب إرادة جيل مقعدًا واحدًا بنظام القوائم.

وتعكس هذه التشكيلة البرلمانية تنوعًا حزبيًا نسبيًا، مع هيمنة واضحة للأحزاب الكبرى، إلى جانب حضور مستقلين وأحزاب متوسطة وصغيرة، في انتظار اكتمال باقي المقاعد وتشكيل اللجان النوعية داخل المجلس.

