معركة الإعادة تحسم الشكل النهائي لبرلمان 2026..84 مقعدا متبقيا في انتخابات النواب.. تفاصيل

تشهد انتخابات مجلس النواب بنظام الفردي مرحلة حاسمة، مع بقاء 84 مقعدًا لم يُحسم مصيرها بعد، وذلك عقب انتهاء الجولات الأولى من التصويت وما ترتب عليها من إلغاء عدد من الدوائر وإعادة الانتخابات بها.

وعلى مدار منافسات المرحلة الثانية من الانتخابات الفردية، نجحت أحزاب التحالف الانتخابي في حسم عدد كبير من المقاعد، مقابل خسارة مقاعد أخرى لصالح المنافسين والمستقلين، في مشهد انتخابي يعكس حدة المنافسة وتراجع الحسم المبكر في عدد من الدوائر.

200 مقعد حُسمت و84 في انتظار الإعادة

وبحسب الحصيلة الانتخابية الحالية، تم حسم 200 مقعد بنظام الفردي حتى الآن، فيما يتبقى 84 مقعدًا مقرر إجراء جولات إعادة عليها على مرحلتين متتاليتين، بما يعيد خلط الأوراق في عدد من الدوائر الملغاة.

تفاصيل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة

المرحلة الأولى: تشمل 19 دائرة ملغاة بإجمالي 34 مقعدًا

المرحلة الثانية: تشمل 30 دائرة ملغاة بإجمالي 50 مقعدًا

حصص الأحزاب في المقاعد الفردية المحسومة

حزب مستقبل وطن

فوز: 85 مقعدًا

خسارة: 13 مقعدًا

حزب حماة الوطن

فوز: 23 مقعدًا

خسارة: 33 مقعدًا

حزب الجبهة الوطنية

فوز: 19 مقعدًا

خسارة: 19 مقعدًا

أحزاب أخرى

حزب الشعب الجمهوري: 3 مقاعد

حزب النور: 3 مقاعد

حزب العدل: مقعدان

حزب الوفد: مقعدان

حزب المحافظين: مقعد واحد

حزب التجمع: مقعد واحد

حزب الإصلاح والتنمية: مقعد واحد

حزب المؤتمر: مقعد واحد

المستقلون يفرضون حضورًا قويًا

وفي المقابل، تمكن المستقلون من حسم 59 مقعدًا حتى الآن، في مؤشر على تصاعد حضورهم داخل المجلس المقبل، وقدرتهم على المنافسة خارج الإطار الحزبي التقليدي.

معركة الإعادة تحسم الخريطة النهائية

وتبقى جولات الإعادة المرتقبة عنصرًا حاسمًا في تحديد الخريطة النهائية للمقاعد الفردية داخل مجلس النواب، خاصة في ظل احتدام المنافسة بين أحزاب التحالف الانتخابي والمستقلين على المقاعد المتبقية، وسط ترقب لنتائج قد تعيد رسم موازين القوى داخل المجلس.