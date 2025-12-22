12 ظهرًا بحسب توقيت كل دولة.. بدء الصمت الدعائي لـ19 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب

يبدأ غدًا الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ، فى الساعة الثانية عشر ظهرًا بحسب التوقيت المحلي بكل دولة، على أن يكون التصويت على مدار يومي 24 و25 ديسمبر خارج مصر ويومي 27 و28 ديسمبر فى الخارج.

جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات:

-يبدأ الصمت الانتخابي يوم 23 ديسمبر.

-يُجرى التصويت بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر.

-يُجرى التصويت بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر.

-تُعلن النتيجة يوم 4 يناير.

ويتنافس فى هذه الجولة 70 مرشحا على 35 مقعد متبقى فى جولة الاعادة داخل 7 محافظات وهى كالتالى:

1- الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة ومقرها مركز إمبابة الإعادة على مقعد واحد بين:

- وليد المليجي مرشح مستقبل وطن

- نشوى الديب مرشحة مستقلة

2- الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم ومقرها مركز الفيوم الإعادة على مقعد واحد بين:

- العمدة سيد سلطان مرشح حزب الشعب الجمهوري.

- محمد فؤاد مرشح حزب الوعي.

3- الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم ومقرها مركز إبشواي الإعادة على مقعدين بين:

- يوسف الشاذلي مرشح مستقبل وطن.

- علاء العمدة مرشح حزب الجبهة الوطنية.

- مصطفى مؤمن مرشح مستقل.

- محمد تعليب مرشح مستقل.

4- الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا الإعادة على مقعدين بين:

- مصطفى محمود محمد مصطفى مرشح حزب الشعب الجمهوري.

- أحمد عبد السلام الشيخ مرشح مستقل.

- سعودي صابر أحمد مرشح مستقل.

- سعد الخيام مرشح مستقل.

5- الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص الإعادة على مقعدين بين:

- العمدة أبو الحسن الجزار مرشح مستقل.

- أحمد عبد الله العويضى مرشح مستقل.

- على عبد القادر محمود مرشح مستقل.

- محمود أنور القاضى مرشح مستقل.

6- الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي الإعادة على مقعدين بين:

- خالد خلف الله مرشح حزب مستقبل وطن.

- هشام الشعيني مرشح حزب الجبهة الوطنية.

- عبد الباسط عبد النبي مرشح مستقل.

- محمود المنوفي مرشح مستقل

7- الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت الإعادة على مقعدين بين:

- اللواء عصام بركات مرشح حزب مستقبل وطن.

- أحمد مصطفى الدربي مرشح حماة الوطن.

- أحمد عبد الحميد المحرزي مرشح مستقل.

- طارق عيسى مرشح مستقل.

8- الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج الإعادة على مقعدين بين:

- لواء علاء قدري أبو ضوية مرشح مستقل.

- حازم حماد مرشح مستقل.

- العمدة دياب مرشح مستقل.

- الحاج على عناني مرشح حزب الإصلاح والنهضة.

9- الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم الإعادة على مقعدين بين:

- شعبان لطفي حزب الجبهة الوطنية.

- زكريا حسان مرشح مستقل.

- عصام رأفت الشريف مرشح مستقل.

- عفيفي الشريف مرشح مستقل.

10- الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة الإعادة على مقعد واحد بين:

- مصطفى مزيرق مرشح مستقل.

- حجاج اللبني عتمان سقاو مرشح مستقل.

11- الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهطا الإعادة على 3 مقاعد بين:

- ابراهيم خليفه أبودوح مرشح مستقبل وطن.

- العمدة نشأت مرشح مستقبل وطن.

- مصطفى حسين أبو دومه مرشح مستقبل وطن.

- عمرو عويضة مرشح حزب الشعب الجمهوري.

- علاء سليمان محمد مرشح حزب حماة الوطن.

- عماد الجيلاني مرشح مستقل.

12- الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا الإعادة على مقعدين بين:

- ياسر الهواري مرشح حزب الشعب الجمهوري.

- مصطفى خليفة رضوان مرشح مستقل.

- عبد الحكيم العش مرشح مستقل.

- محمود أبو خروف مرشح مستقل.

13- الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة الإعادة على مقعد واحد بين:

- فيصل الشيباني مرشح مستقل.

- إسماعيل مظهر أبو كريشة مرشح مستقل.

14- الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام الإعادة على مقعد واحد بين:

- محمد خلف الله علي محمود مرشح مستقل.

- عبد اللطيف أبو الشيخ مرشح مستقل.

15- الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور الإعادة على 3 مقاعد بين:

- سناء برغش مرشحة حزب مستقبل وطن.

- طه الشهاوي مرشح مستقل.

- علاء زعيتر مرشح مستقل.

- محمود الجندي مرشح مستقل.

- أشرف الشريف مرشح حزب النور.

- محمد بهنسي مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

16- الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص الإعادة على مقعدين بين:

- علي أبو نعمة مرشح مستقل

- أحمد العرجاوي مرشح مستقل

- صالح شيشى مرشح مستقل

- محمود حبيب مرشح حوب النور

17- الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود الإعادة على مقعدين بين:

دكتور شمس الدين أنور مرشح مستقل

أحمد سعيد أبو عمر مرشح حزب النور

سعيد شتا مرشح مستقل

عماد الغنيمي مرشح مستقل

18- الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول الإعادة على مقعد واحد بين:

- حازم الريان مرشح حزب حماة الوطن

- دكتور عفيفي كامل مرشح مستقل

19- الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط ومقرها مركز الفتح الإعادة على ثلاث مقاعد بين:

- عصام العمدة مرشح مستقبل وطن

- أحمد حسين جودة مستقبل وطن

- علي سيد علي معوض مرشح حماة الوطن

- أماني مصطفى الليثي حزب المؤتمر

- نعمان أحمد فتحي مرشح مستقل

- محمد العمدة مرشح مستقل.