تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي
الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والطقس شديد البرودة ليلًا
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
برلمان

الحسم النهائي يقترب.. خريطة برلمان 2026 قبل جولة الإعادة للدوائر الملغاة

عبد الرحمن سرحان

تتضح ملامح خريطة مجلس النواب 2026 قبل انطلاق جولات الإعادة في الدوائر الملغاة، في ضوء النتائج التي أسفرت عنها انتخابات القوائم والفردي حتى الآن، حيث جرى حسم الجزء الأكبر من المقاعد، فيما لا تزال مجموعة من المقاعد الفردية مرهونة بنتائج الإعادة المرتقبة.

توزيع المقاعد بين القوائم والفردي

وبحسب الحصيلة الحالية، تم حسم 284 مقعدًا بنظام القوائم بالكامل، إلى جانب 200 مقعد بنظام الفردي، بينما يتبقى 84 مقعدًا فرديًا لم تُحسم بعد، ومن المقرر التنافس عليها خلال جولات الإعادة التي ستُجرى على مرحلتين، الأولى تشمل 19 دائرة ملغاة بإجمالي 34 مقعدًا، والثانية تضم 30 دائرة ملغاة بإجمالي 50 مقعدًا.

نتائج الفردي.. تقدم أحزاب وتراجع أخرى

وعلى صعيد المقاعد الفردية التي تم حسمها، تصدر حزب مستقبل وطن المشهد بعد فوزه بـ85 مقعدًا، مقابل خسارته 13 مقعدًا خلال الجولات السابقة. وجاء حزب حماة الوطن في المركز التالي بـ23 مقعدًا فاز بها، في حين خسر 33 مقعدًا، بينما حقق حزب الجبهة الوطنية فوزًا بـ19 مقعدًا، وتعرض لخسارة العدد نفسه. كما نجح كل من حزبي الشعب الجمهوري والنور في الفوز بثلاثة مقاعد لكل منهما، وحصد حزبا العدل والوفد مقعدين لكل حزب، فيما فاز كل من أحزاب المحافظين، والتجمع، والإصلاح والتنمية، والمؤتمر بمقعد واحد لكل منها، في مقابل نجاح المستقلين في حصد 59 مقعدًا فرديًا.

القوائم الانتخابية..مستقبل وطن في الصدارة

أما على مستوى مقاعد القوائم، فقد جاء حزب مستقبل وطن في المركز الأول بين أحزاب القائمة، بعد حصوله على 121 مقعدًا موزعة على القطاعات الأربعة. 

وحل حزب حماة الوطن ثانيًا بـ54 مقعدًا، يليه حزب الجبهة الوطنية في المركز الثالث بـ43 مقعدًا، ثم حزب الشعب الجمهوري بـ15 مقعدًا.
توزيع باقي مقاعد القوائم والمستقلين
كما حصل حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي على 9 مقاعد، وحصد حزب العدل 8 مقاعد. ونال كل من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية 8 مقاعد لكل منهما، بينما حصل حزب التجمع على 4 مقاعد، وحزب المؤتمر على 3 مقاعد، وحزب الحرية على مقعدين، وحزب إرادة جيل على مقعد واحد، في حين بلغ نصيب المستقلين في القوائم 8 مقاعد.

جولات الإعادة تحسم الخريطة النهائية

ومع اقتراب جولات الإعادة، تبقى المقاعد الفردية المتبقية عنصرًا حاسمًا في تحديد التوازنات النهائية داخل مجلس النواب، في ظل منافسة محتدمة بين أحزاب التحالف والمستقلين، ما يجعل خريطة برلمان 2026 مرشحة لمزيد من التغيرات حتى اكتمال الصورة النهائية.

انتخابات مجلس النواب

