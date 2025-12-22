قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

على مدار انتخابات مجلس النواب بنظام الفردي، والتي شملت دوائر المرحلة الثانية وما ترتب عليها من جولات إعادة بعد إلغاء عدد من الدوائر، نجحت أحزاب التحالف الانتخابي في حسم عدد من المقاعد، مقابل خسارة مقاعد أخرى لصالح المنافسين والمستقلين.

وبحسب الحصيلة الحالية، انتهى السباق الانتخابي إلى حسم 200 مقعد بنظام الفردي، فيما يتبقى 84 مقعدًا لم يُحسم بعد، ومن المقرر إجراء الانتخابات عليها على مرحلتين من جولات الإعادة.

تفاصيل جولات الإعادة

المرحلة الأولى: تشمل جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة بإجمالي 34 مقعدًا.

المرحلة الثانية: تشمل إعادة 30 دائرة ملغاة بإجمالي 50 مقعدًا.

وفي هذا السياق، تستعرض السطور التالية حصص الأحزاب في المقاعد الفردية التي تم حسمها حتى الآن، إلى جانب خسائر أحزاب التحالف خلال الجولات السابقة:

حصص الأحزاب في المقاعد الفردية:

حزب مستقبل وطن:

فوز: 85 مقعدًا

خسارة: 13 مقعدًا

حزب حماة الوطن:

فوز: 23 مقعدًا

خسارة: 33 مقعدًا

حزب الجبهة الوطنية:

فوز: 19 مقعدًا

خسارة: 19 مقعدًا

حزب الشعب الجمهوري: فوز 3 مقاعد

حزب النور: فوز 3 مقاعد

حزب العدل: فوز مقعدين

حزب الوفد: فوز مقعدين

حزب المحافظين: فوز مقعد واحد

حزب التجمع: فوز مقعد واحد

حزب الإصلاح والتنمية: فوز مقعد واحد

حزب المؤتمر: فوز مقعد واحد

المستقلون.. فوز 59 مقعدًا

وتبقى جولات الإعادة المرتقبة حاسمة في إعادة رسم الخريطة النهائية للمقاعد الفردية داخل مجلس النواب، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين أحزاب التحالف والمستقلين على المقاعد المتبقية.

