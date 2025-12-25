الوطنية للانتخابات: الانتهاء من الاستعدادات لإجراء جولة الإعادة بـ19 دائرة بالمرحلة الأولى

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الوطنية للانتخابات الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء الفرز والحصر العددي في 31 مقرًا للبعثات الدبلوماسية لتصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة في 19 دائرة، بانتهاء أعمال ثاني أيام الاقتراع، بينما لا يزال 108 مقار مستمرة في عملها لحين انتهاء موعد التصويت في التاسعة مساءً وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بشأن ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني والأخير بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالدوائر الـ19 والتي سبق وألغت نتائج جولتها الأولى بالمرحلة الأولى.

وأشار المستشار بنداري إلى أن مهام أعمال التصويت بالداخل تم الانتهاء من الاستعدادات لها بالكامل، وتسلم المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية تسلموا مهامهم.



وأضاف أن الإعادة بهذه الجولة تشمل 7 محافظات بإجمالي 19 دائرة انتخابية بإجمالي 35 مقعدًا نيابيًا.

وأوضح أن تلك الجولة تجرى في محافظة الجيزة بالدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة بإجمالي 62 لجنة فرعية، حيث يحق التصويت لـ533 ألفًا و907 ناخبين.ومحافظة الفيوم، في دائرتين الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم، والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي بإجمالي 169 لجنة فرعية، حيث يحق التصويت لمليون و125 ألفًا و307 ناخبين.



ومحافظة أسيوط، بالدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح بإجمالي 139 لجنة فرعية، حيث يحث التصويت لـ804 آلاف و739 ناخبًا.



ومحافظة سوهاج، في 7 دوائر هي الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج، والدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم، والدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة، والدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا، والدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا، والدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة، والدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.



وأضاف أن محافظة سوهاج تضم 586 لجنة فرعية، حيث يحق التصويت لـ3 ملايين و21 ألفًا و228 ناخبًا.



ومحافظة قنا، بالدائرة الأولى ومقرها مركز قنا، والدائرة الثانية ومقرها مركز قوص، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي، والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، بإجمالي 352 لجنة فرعية، حيث يحق التصويت لمليوني و215 ألفًا و411 ناخبًا.



ومحافظ الإسكندرية، بالدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، بإجمالي 89 لجنة فرعية؛ حيث يحق التصويت لـ744 ألفًا و824 ناخبًا.



ومحافظة البحيرة الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور، والدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص، والدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، بإجمالي 297 لجنة فرعية؛ حيث يحق التصويت لمليون و726 ألفًا و88 ناخبًا.



ولفت المستشار بنداري إلى أن تعدد الجولات الانتخابية في هذا الاستحقاق الديمقراطي مرهق، ولكن مسيرة بناء الأمم والارتقاء بحاضرها والنهوض بمستقبلها لا تخلو من بعض الصعاب ولا تتعزز وتمضي إلا بسواعد أبنائها المخلصين، الذين يسارعوا بالمشاركة في كل ما من شأنه تحقيق استقرار بلده وتنميته.



ودعا المواطنين إلى الحرص على المشاركة الإيجابية؛ لأن الصوت الواحد يحدث الفرق في اختيار من يمثل المواطنين بمجلس النواب.