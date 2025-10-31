جامعة طنطا تحقق انجازا غير مسبوق بالتصنيف الدولي الهولندي ليدن 2025

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق الجامعة إنجازاً جديدا، بتقدمها 50 مركزاً في نسخة "Traditional Edition" من التصنيف الدولي الهولندي "ليدن" (CWTS Leiden) لعام 2025، وقد أظهرت النتائج التي أعلن عنها التصنيف مؤخراً ارتفاع ترتيب جامعة طنطا لتصل إلى المرتبة 827 عالمياً، حيث بلغ إجمالي المنشورات البحثية للجامعة 2068 منشوراً مقارنة بـ 1810 منشورات في العام السابق، مضيفاً أن الجامعة تقدماً هاماً على المستوى القاري والمحلي، وتقدمت الجامعة 3 مراكز لتحتل الترتيب 14 بين 45 جامعة أفريقية مصنفة، كما تقدمت الجامعة مركزاً واحداً لتحتل الترتيب 7 ضمن 15 جامعة مصرية تم مطابقتها للمعايير الدولية للتصنيف.

دعم جامعة طنطا

أضاف رئيس الجامعة أن جامعة طنطا سجلت قفزات نوعية في مختلف المجالات البحثية، حيث حققت الجامعة تقدما في العلوم الفيزيائية والهندسية بمقدار 104 مراكز لتحتل الترتيب 678 عالمياً، كما تقدمت 4 مراكز على المستوى القاري لتحقق الترتيب 12 أفريقياً، وحافظت على ترتيبها المحلي في المركز 7 محلياً، كما حققت الجامعة تقدماً ملموساً في علوم الحياة والأرض بمقدار 68 مركزاً لتحقق الترتيب 735 عالمياً، كما تقدمت 3 مراكز على المستوى القاري لتحتل الترتيب 25 أفريقياً، وحافظت على ترتيبها المحلي في المركز 9 بين الجامعات المصرية، وفى علوم الطب الحيوي والصحة فقد تقدمت الجامعة 32 مركزاً لتحتل الترتيب 643 عالمياً، كما تقدمت مركزاً واحداً على كلا المستويين الأفريقي والمحلي لتحتل الترتيب 13 أفريقيا، والترتيب 6 محلياً، وفي علوم الرياضيات والكمبيوتر حققت الجامعة المركز 911 عالمياً، كما حافظت على ترتيبها على المستويين القاري والمحلي لتحقق المركز 22 أفريقياً ،والمركز 8 محلياً.

يُذكر أن معايير التصنيف الهولندي Traditional Edition تعتمد على النشر العلمي العالمي المبوب في قاعدة بيانات (Clarivate)، وجودة هذه البحوث والاشارة اليها والتعاون المؤسسي والدولي لإنتاجها.

أضاف رئيس الجامعة أن جامعة طنطا ظهرت أيضاً في نسخة Open Edition لتصنيف "ليدن" للعام 2025حيث تقدمت 48 مركزاً لتصبح في الترتيب 698 عالمياً بإجمالي 3074 منشوراً بحثياً مقارنة ب 2751 منشور بحثي عن العام السابق، وعلى المستوى القاري تقدمت الجامعة 3 مراكز لتصبح في الترتيب 16 بين 155 جامعة أفريقية مصنفة، كما حافظت على ترتيبها في المركز 7 بين 29 جامعة مصرية مصنفة، حيث ضمت تلك النسخة من التصنيف 2773 جامعة عالمية طبقاً للنتيجة التي تم إعلانها على موقع تصنيف "ليدن" خلال أكتوبر الجاري عن الفترة 2023-2020.

منافسه عالمية

وفيما يتعلق بنتائج جامعة طنطا في الموضوعات العلمية بنسخة Open Edition في تصنيف "ليدن" ، فقد ظهرت جامعة طنطا لأول مرة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في الترتيب 1426 عالمياً، و 65 أفريقياً، و8 محلياً، كما تقدمت جامعة طنطا 40 مركزاً في علوم الطب الحيوي والصحة لتحتل الترتيب 460 عالمياً، كما تقدمت مركزين على المستوى القاري لتحقق الترتيب 11 أفريقياً، ومركزأً على المستوى المحلي لتحتل المرتبة 6 بين الجامعات المصرية، وفي علوم الحياة والأرض تقدمت الجامعة 32 مركزاً لتحقق الترتيب 713 عالمياً، كما تقدمت 4 مراكز على المستوى القاري لتحتل الترتيب 33 أفريقياً، ومركزاً على المستوى المحلي لتحقق الترتيب 8 بين الجامعات المصرية، أما في علوم الرياضيات والكمبيوتر فقد حققت الجامعة المركز 956 عالمياً، و 43 أفريقياً، و 11 محلياً، وفي العلوم الفيزيائية والهندسية حققت الجامعة المركز 710 عالمياً، و 14 أفريقياً، كما حافظت على ترتيبها المحلي في المركز 7 بين الجامعات المصرية.

يُذكر أن نسخة Open Edition من تصنيف "ليدن" الهولندي تعتمد في تقييمها على الأبحاث المنشورة في قاعدة بيانات OpenAlex والمنشورة في أعلى 1%، و5%، و10%، و50% من قائمة المجلات العالمية، كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي Scientific Impact، والتعاون Collaboration، والنشر في المجلات المفتوحة Open Access.

أكد الدكتور محمد حسين أن التقدم الذي حققته جامعة طنطا في نسختي التصنيف يعد دليل قاطع على جودة مخرجاتها البحثية وقدرتها التنافسية المتزايدة على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن زيادة عدد المنشورات البحثية، يؤكد أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق خطتها الاستراتيجية في أن تكون جامعة طنطا جامعة بحثية رائدة، موجها الشكر لجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، لالتزامهم بالتميز البحثي، مؤكدا استمرار الجامعة في توجيه كافة أشكال الدعم للبحث العلمي، لتعزيز مكانة الجامعة التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات، موجها خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لجهوده المخلصة في تطوير منظومات البحث العلمي، وللدكتور محمد الششتاوي مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة وإلى جميع منسقي التصنيف بالكليات، على الجهود الاستثنائية والمخلصة التي يبذلونها والتي تكللت بتحقيق جامعة طنطا تقدم كبير في التصنيفات الدولية .