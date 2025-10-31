700 ألف رأس.. الغربية تتصدر المحافظات في عدد الحيوانات المحصنة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم خلال الأيام الخمسة الأولى الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، تحصين أكثر من 700 ألف رأس ماشية، بالمحافظات المختلفة.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول جهود الحملة، وموقفها في المحافظات أول بأول، في إطار الجهود المكثفة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.



ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى نهاية اليوم الخامس من الحملة 708,009 رأس ماشية على مستوى قرى ومراكز الجمهورية، وأشار التقرير إلى تقدم محافظة الغربية في إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها، بواقع 94,595 رأسًا، تليها محافظة البحيرة في المركز الثاني بإجمالي 86,015 رأسًا، ثم محافظة الشرقية 74,693 رأسًا، بينما جاءت محافظة المنوفية في المركز الرابع بإجمالي 74,295 رأسًا، ومحافظة كفر الشيخ في المركز الخامس بواقع 49,788 رأسًا.

ومن جهته شدد وزير الزراعة، على ضرورة أن تغطي خطط التحصين جميع القرى والتجمعات الحيوانية بالمحافظات المختلفة، من بيت لبيت ومن نجع لنجع، بهدف رفع المناعة الوقائية للقطيع القومي ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وبشكل خاص رفع مناعة القطيع الوطني ضد العترة الجديدة (SAT1)، وذلك من خلال إضافة العترة الجديدة إلى اللقاحات المستخدمة لتعزيز الحماية المناعية للقطعان.

وأكد فاروق على ضرورة استمرارية توفير اللقاحات المحلية المعتمدة بجودة عالية وكميات كافية في جميع المديريات، ومتابعة ذلك بشكل مستمر، إلى جانب تقديم الدعم الفني واللوجستي الكامل لفرق التحصين بالمحافظات.

ووجه وزير الزراعة بضرورة الدفع بلجان تقصّي وتحصين وإرشاد بيطري في الأسواق والتجمعات الحيوانية؛ بهدف متابعة الحالة الصحية للماشية ميدانيًا، ورصد أي أعراض مرضية مبكرًا، وتوعية المربين بأهمية التحصين المنتظم، والإبلاغ الفوري عن أي اشتباه أو نفوق، وذلك ضمن منظومة الوقاية المتكاملة التي تنفذها الهيئة في جميع المحافظات.

ومن جهته قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن الحملة تعتمد على التكامل بين العمل الفني والإرشاد الميداني، حيث نفذت الهيئة قبل انطلاق الحملة أكثر من 2,800 ندوة ولقاء توعوي لرفع وعي المربين بطرق الوقاية وأهمية التحصين الدوري، ذلك بالإضافة إلى استمرار جهود التوعية بالتوازي مع أعمال التحصين باستخدام السيارات الإرشادية والإذاعات المحلية والزيارات المباشرة للمربين.

وأضاف رئيس الهيئة ان الحملة قد سبقتها جهودا مكثفة في التقصي الوبائي خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث شملت 896 قرية و7,456 منزلًا و30 سوقًا، لافتا إلى انه تم خلالها فحص 65,850 رأسًا من الأبقار، و39,416 من الجاموس، و44,762 من الأغنام، و32,991 من الماعز، و2,023 من الجمال، بهدف تقييم الوضع الصحي للقطعان وتحديد أولويات التحصين في كل منطقة.

وأكد أهمية تعاون المربين مع فرق التحصين، لافتا الى أن نجاح الحملة يعتمد على المشاركة المجتمعية الواسعة ودعم المربين لجهود الدولة في حماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.

ودعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين إلى التعاون الكامل مع اللجان البيطرية والسماح بالكشف والتحصين وتسجيل البيانات، والتواصل على الخط الساخن رقم (19561) للإبلاغ عن أي حالة مرضية أو طلب تحصين داخل القرى والمراكز، حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعمًا لمستهدفات الدولة في التنمية الريفية المستدامة.