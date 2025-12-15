برواتب تتجاوز 10 آلاف جنيه.. وظائف خالية للشباب قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة بإتاحة 300 فرصة عمل جديدة للشباب بإحدى الشركات الكبرى في مجال المطاعم، برواتب تتجاوز 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية داخل سوق العمل، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وبما يساهم في تحقيق دخل مستقر ومستقبل مهني أفضل للشباب.

فرص عمل برواتب مرتفعة للشباب

وأوضحت مبادرة توظيف مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أن شركة بافلو برجر توفر 300 وظيفة شاغرة بمسمى عضو فريق، براتب يتجاوز 10 آلاف جنيه شهريا، يتضمن 6250 جنيها راتبا أساسيا، وحافز يصل إلى 2000 جنيه، بالإضافة إلى بدلات بقيمة 1300 جنيه.

طريقة التقديم على الوظائف

يتم التقديم على الوظائف من خلال ملء استمارة التوظيف التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتوجه إلى العنوان التالي.

60 شارع عبد الله العربي، الحي السابع، مدينة نصر، إدارة بافلو برجر، وذلك غدا الأربعاء 10 ديسمبر 2025، من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 6 مساء.

التخصصات المطلوبة في وظائف بافلو برجر

تشمل الوظائف المتاحة العمل في مجال عضو فريق بفروع الشركة المختلفة، وذلك ضمن خطة التوسع وزيادة حجم العمالة.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في وظائف بافلو برجر على حزمة متميزة من المزايا، تشمل.

حوافز شهرية تصل إلى 2000 جنيه.

بدل انتظام بصمة 520 جنيها شهريا لعضو الفريق.

احتساب الوقت الإضافي.

سيلز بونص.

بدل مواصلات لفروع التجمعات، مدينتي، الشروق.

وجبة لوظيفة مساعد المدير.

يوم إجازة أسبوعيا.

زيادات سنوية.

فرص للترقي بعد 6 أشهر.

تأمينات صحية.

تأمينات اجتماعية.

تدريب وتطوير مستمر.

ترقيات ونمو وظيفي مستمر.

بيئة عمل محفزة على الإبداع.

فريق عمل محترف وداعم.

شروط القبول في الوظائف

حددت الشركة عددا من الشروط للالتحاق بالوظائف المعلنة، وجاءت على النحو التالي.

مطلوب جميع المؤهلات، مؤهل عال، مؤهل متوسط، خريجون فقط.

الحد الأقصى للسن 35 سنة.

موقف واضح من التجنيد.

أماكن العمل بالقاهرة والجيزة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الجديدة، بالتزامن مع تزايد الإقبال على العمل في مجال الطاقة المتجددة، باعتباره من القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة وتحقيق الاستقلال الطاقي، إلى جانب دوره في توفير فرص عمل متميزة للشباب للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الحديثة.

وظائف وزارة الكهرباء 2025

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لاستقطاب كوادر هندسية وفنية وإدارية مؤهلة، للمساهمة في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة ورفع كفاءة منظومة العمل داخل الهيئات التابعة، بما يدعم تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة الكهرباء أن إتاحة هذه الوظائف تندرج ضمن خطتها الاستراتيجية لتوسيع قاعدة العاملين في القطاع، وتوفير فرص عمل متنوعة في مجالات الهندسة والإدارة والفنيين، تزامنا مع التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات الطاقة النظيفة.

آخر موعد للتقديم

أعلنت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أن يوم 17 ديسمبر 2025 هو الموعد النهائي لتلقي طلبات التقديم، على أن يتم تسليم ملفات التقديم يدويا إلى مدير عام الموارد البشرية داخل الهيئة.

دعوة للشباب للتقديم

ووجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دعوة إلى الشباب المصري بسرعة التقديم على هذه الوظائف، التي تعد من أبرز فرص العمل الحكومية المتاحة حاليا في قطاع الطاقة المتجددة، ضمن توجه الدولة نحو التوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة وتوفير فرص عمل مستدامة.

المستندات المطلوبة للتقديم

شددت الهيئة على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة لضمان قبول الطلبات، وتشمل صورة المؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، وموقف التجنيد للذكور، وصورة رخصة القيادة المهنية لوظيفة السائقين، مع التأكيد على تقديم الملفات كاملة دون أي نقص.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الكهرباء

تشمل الوظائف المطروحة عددا من التخصصات المختلفة، وهي مهندسون، محاسبون، فنيون، وسائقون، وذلك وفقا لاحتياجات التشغيل الفعلية، وبما يتيح فرص عمل لمختلف المؤهلات الدراسية، ويسهم في دعم تشغيل مشروعات الطاقة المتجددة المنتشرة بعدد من المحافظات.

شروط التقديم على وظائف وزارة الكهرباء

حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، والحصول على المؤهل الدراسي المناسب لطبيعة الوظيفة.

يشترط بكالوريوس هندسة لوظائف المهندسين، وبكالوريوس تجارة لوظائف المحاسبين، ودبلوم صنايع للفنيين، ورخصة قيادة مهنية للسائقين.

كما يشترط اجتياز الاختبارات المقررة، والتمتع باللياقة الصحية، وألا يقل العمر عن 18 عاما، وألا يكون قد صدر ضد المتقدم أي أحكام قضائية سابقة.