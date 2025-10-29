سيدة تحاول إنهاء حياتها بإشعال النيران بنفسها بالمحلة.. والأمن: تسريب غاز مفاجئ

شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل واقعة إنقاذ حياة سيدة من واقعة اشتعال النيران في نفسها سعيا في إنهاء حياتها عقب تدخل الجيران في إخراجها من داخل المنزل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وأفاد مسئول أمني أن تسريب غاز مفاجىء داخل المنزل وراء الواقعة وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ كافة شئونها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين ارواح وحياة المواطنين.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بواقعة تسريب غاز مفاجىء وإنقاذ حياة السيدة داخل المنزل .

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل السيدة الضحية إلي المستشفي .

نقلها بسيارة إسعاف



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.