خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

شهدت قرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة تاجر وصاحب أعمال علي يد ابنه الأكبر بعدما خدره وشرع في خنقه بسبب خلافات مادية وتحرر محضرا بالواقعة وتم عرض الضحية علي الطب الشرعي للإبداء الرأي .

توجيهات جهات التحقيق

وكان المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة مقتل رجل الأعمال علي يد ابنه خنقا بسبب خلافات مالية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود العيان واتخاذ كافة الإجراءات بتفريغ كاميرات بمحيط موقع منزل الأسرة .

كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم الأبن الجاحد 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين ورود تقرير الطب الشرعي .

وكان ضباط مباحث مركز شرطة طنطا نجحوا في ضبط الابن الجاحد لتجرده من كافة مشاعر الإنسانية وخنقه أثناء نومه داخل منزل الأسرة بقرية ميت حبيش بمركز طنطا .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اكتشاف وفاة تاجر رجل اعمال في ظروف غامضه بمحيط منزله بنطاق دائرة قرية ميت حبيش بدائرة مركز طنطا .

ونظرا لخطورة الواقعة كونها تعدي على النفس البشرية شكل فريق البحث الجنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث وقاده العقيد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عميرة مفتش مباحث المركز لكشف غموض الواقعة .

تحرك أمني عاجل

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الضحية أن خلافات نشأت بين الاب الضحية وابنها لرفضه إعطاءه أموال التجارة وشراء مركبة توك توك علي حد قوله .

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن الرائد محمد العسال من كشف تورط الابن في إنهاء حياة والده رجل الأعمال "ياسر .ف. ع" 50 سنة خنقا بسبب خلافات مادية كما تم اقتياده لديوان المركز لعرضه علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام