محافظ الغربية في جولة مفاجئة بمستشفى طنطا العام الجديد ومحور محلة منوف لمتابعة المشروعات التنموية والخدمات الصحية على أرض الواقع

أجرى اليوم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة مفاجئة شملت مشروع تطوير محور محلة منوف ومتابعة سير العمل داخل مستشفى طنطا العام الجديد، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير محور محلة منوف، والذي يعد أحد أهم المحاور التنموية بالمحافظة، حيث اطمأن على سير الأعمال في المشروع الممتد بطول 2000 متر من كوبري قحافة وحتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات في سبرباي، والذي يتم تنفيذه بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه وبمدة تنفيذ مقررة 24 شهرًا، فيما بلغت نسبة الإنجاز نحو 66%. وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلى إقامة كورنيش حضاري متكامل على جانبي ترعة القاصد يضم ممشى راقٍ ومساحات خضراء ومنشآت خدمية، ليشكل متنفسًا حضاريًا لأهالي طنطا وزائريها، إلى جانب كونه شريانًا مروريًا جديدًا يسهم في تخفيف الكثافات المرورية وربط الأحياء والمناطق الحيوية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محور محلة منوف يمثل نقلة نوعية تُعيد رسم خريطة الحركة داخل مدينة طنطا، مشددًا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ، قائلاً: “الأعمال تُنفذ على مدار الساعة، والهدف أن يرى المواطن نتائج ملموسة على الأرض في أسرع وقت، فالمشروع حضاري ومروري في آن واحد، ويُعد نموذجًا للتنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية”.

تحسين خدمات

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد مستشفى طنطا العام الجديد، في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل الصرح الطبي الحديث الذي يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة. وخلال جولته داخل المستشفى، تفقد المحافظ مختلف الأقسام ومواقع تقديم الخدمة، واطلع على جاهزية غرف الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة ومدى توافر الأطقم الطبية والتمريضية والمستلزمات اللازمة، مشددًا على أهمية الانضباط وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مستشفى طنطا العام الجديد يعد صرحًا طبيًا متكاملاً يليق بأهالي عروس الدلتا، ويعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الصحية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن المريض سيظل دائمًا محور الاهتمام الأول في جميع خطط العمل. كما حرص المحافظ على التحدث مع عدد من المرضى وذويهم داخل المستشفى، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم وتطوير المنشآت الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية، بما يضمن تخفيف الضغط عن المستشفيات الأخرى ووصول الخدمة المتميزة إلى كل مواطن في مختلف مراكز ومدن الغربية.

جولة ميدانية

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم للقطاع الصحي داخل المحافظة، سواء على مستوى المستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الخدمات الصحية وتوفير رعاية متكاملة تليق بالمواطن المصري.