قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة تاريخية.. خبير: السيسي في بروكسل يثبت أن مصر أصبحت شريكا إستراتيجيا لا غنى عنه لأوروبا
غلق باب التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك
الشرطة الهولندية توقف 230 مشجعا لنابولي قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال
تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.. يامال يقود الهجوم
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفاركو
فئات ممنوعة من حج الجمعيات هذا العام.. هل أنت منهم؟
بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم فاركو بثنائية في الدوري
ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي بسبب حوارها مع أمينة خليل في مهرجان الجونة
القبض على 3 بلطجية تعدوا على مسن بالقاهرة
الإفتاء: الخميس أول أيام شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا
بيراميدز يضيف الثاني في شباك فاركو برأسية مصطفى فتحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمناسبة إيداع مؤلفها العلمي بالمكتبة القومية في فرنسا.. رئيس جامعة طنطا يهنئ فتحية الفرارجي بإنجازها العلمي

جامعة طنطا
جامعة طنطا

هنأ الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، الأستاذة الدكتورة فتحية سيد محمود الفرارجي، أستاذ النقد والأدب الفرنسي بكلية التربية، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات بمناسبة نشر كتابها عن "رؤية اجتماعية وأخلاقية في العمل الروائي التيبو" وإيداعه بالمكتبة القومية في فرنسا باللغتين العربية والفرنسية.

توجيهات جامعة طنطا 

وأعرب الدكتور محمد حسين عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز البحثي الذي يبرز العمق العلمي للباحثين في الجامعة، مؤكداً أن هذا العمل يعكس الجهود الكبيرة والمسيرة العلمية المشرفة للدكتورة الفرارجي، ويشكل إضافة نوعية للمكتبة العربية والفرنسية، وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة حريصة على دعم الكفاءات العلمية في مختلف التخصصات، متمنياً للدكتورة فتحية مزيداً من التقدم والريادة في مجال الدراسات الأدبية والنقدية.

وقدم الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، تهنئته الخالصة للدكتورة فتحية الفرارجي على نشر هذا العمل الأكاديمي المتميز، مثمناً قدراتها المعرفية والبحثية الاستثنائية، وأكد الدكتور أمين أن نشر هذا الكتاب باللغتين الفرنسية والعربية، والذي هو نتاج دراسة معمقة لسنوات، يؤكد على المكانة الدولية للباحثين بجامعة طنطا وقدرتهم على فتح قنوات علمية مع مؤسسات دولية عريقة مثل مكتبات فرنسا وجامعة السوربون، مشيرا إلى أنه يمثل إنجاز يعزز من مكانة الجامعة ويثبت التزامها بجودة المخرجات البحثية.

تهنئة عميد كلية التربية

من جانبه، هنأ الدكتور احمد هلال عميد كلية التربية الدكتورة فتحية الفرارجي على هذا الإنجاز القيم، معتبراً ان ما تحقق دليلاً على الحراك البحثي النشط في الجامعة، مضيفا أن إصدار كتاب بهذه الأهمية في مجال النقد والأدب المقارن يعكس المستوى الأكاديمي الرفيع الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا، مؤكدا على دعم كل جهد يثري الحركة الثقافية والمعرفية محلياً ودولياً.

اخبار محافظة الغربية تهنئة رئيس جامعة طنطا الباحثين كلية التربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

غرفة سوهاج تبحث مع شعبة البوتاجاز وأصحاب المستودعات تحديات القطاع

جانب من الاجتماع

التمثيل التجاري: 20.6 مليار جنيه إسترليني استثمارات بريطانية في مصر حتى نهاية فبراير الماضي

الجهاز المركزي للإحصاء

الإحصاء يستعرض تقرير الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل

بالصور

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

المزيد