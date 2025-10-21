بمناسبة إيداع مؤلفها العلمي بالمكتبة القومية في فرنسا.. رئيس جامعة طنطا يهنئ فتحية الفرارجي بإنجازها العلمي

هنأ الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، الأستاذة الدكتورة فتحية سيد محمود الفرارجي، أستاذ النقد والأدب الفرنسي بكلية التربية، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات بمناسبة نشر كتابها عن "رؤية اجتماعية وأخلاقية في العمل الروائي التيبو" وإيداعه بالمكتبة القومية في فرنسا باللغتين العربية والفرنسية.

توجيهات جامعة طنطا

وأعرب الدكتور محمد حسين عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز البحثي الذي يبرز العمق العلمي للباحثين في الجامعة، مؤكداً أن هذا العمل يعكس الجهود الكبيرة والمسيرة العلمية المشرفة للدكتورة الفرارجي، ويشكل إضافة نوعية للمكتبة العربية والفرنسية، وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة حريصة على دعم الكفاءات العلمية في مختلف التخصصات، متمنياً للدكتورة فتحية مزيداً من التقدم والريادة في مجال الدراسات الأدبية والنقدية.

وقدم الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، تهنئته الخالصة للدكتورة فتحية الفرارجي على نشر هذا العمل الأكاديمي المتميز، مثمناً قدراتها المعرفية والبحثية الاستثنائية، وأكد الدكتور أمين أن نشر هذا الكتاب باللغتين الفرنسية والعربية، والذي هو نتاج دراسة معمقة لسنوات، يؤكد على المكانة الدولية للباحثين بجامعة طنطا وقدرتهم على فتح قنوات علمية مع مؤسسات دولية عريقة مثل مكتبات فرنسا وجامعة السوربون، مشيرا إلى أنه يمثل إنجاز يعزز من مكانة الجامعة ويثبت التزامها بجودة المخرجات البحثية.

تهنئة عميد كلية التربية

من جانبه، هنأ الدكتور احمد هلال عميد كلية التربية الدكتورة فتحية الفرارجي على هذا الإنجاز القيم، معتبراً ان ما تحقق دليلاً على الحراك البحثي النشط في الجامعة، مضيفا أن إصدار كتاب بهذه الأهمية في مجال النقد والأدب المقارن يعكس المستوى الأكاديمي الرفيع الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا، مؤكدا على دعم كل جهد يثري الحركة الثقافية والمعرفية محلياً ودولياً.