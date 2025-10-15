قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي شيرين عبد الوهاب : هترجع تغنى تانى ومن حقها إصدار أغاني فى أى وقت
سيبكي الرجال يوم اعتزاله .. الدردير يعلق على اعتزال عبدالله السعيد
علاء عرفة: التعاون مع المخرجة زينة عبد الباقي أفاد شخصية الضابط في ولد بنت شايب
القائمة الوطنية من أجل مصر تكرّم بطولات الشهداء بتمثيل أسرهم في انتخابات النواب|تفاصيل
بعد سحب جنسية رئيس بلديتها .. «زيلينسكي» يخضع أوديسا لإدارة عسكرية
الأمم المتحدة: إعمار غزة قد يستغرق أكثر من 10 سنوات بتكلفة 70 مليار دولار
41 مرشحا لمجلس النواب في دمياط
صرف معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد
حبس 6 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي
القابضة الغذائية تطرح عبوة زيت جديدة 700 مللي ضمن منظومة السلع التموينية
مدبولي: مصر أدت واجبها بمنتهى القوة والشفافية والشرف نحو القضية الفلسطينية منذ أول يوم
وزيرة التضامن: توجيهات رئاسية بنفاذ المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بشكل كافٍ ومستدام
محافظات

بركاتك يا شيخ العرب.. سيدة تلد فجأة داخل الساحة الأحمدية والإسعاف ينقلها لطوارئ طنطا الجامعي

الغربية أحمد علي

شهدت الساحة الأحمدية بمحيط مسجد السيد البدوى بطنطا منذ قليل واقعة ولادة سيدة في العقد الثالث من عمرها عقب ظهور أعراض الطلق إثر حملها في الشهر التاسع أثناء زيارة مسجد شيخ العرب تزامنا مع مولده خلال الأيام الجارية. 

سيدة تلد فجأة داخل الساحة الأحمدية:


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات طوارئ وإسعاف الغربية بورود بلاغ من أمام  مسجد السيد البدوى يفيد  بوصول  بلاغ لسيدة لديها أعراض ولادة.

توجيهات إسعاف الغربية 

كما تم توجيه سيارة الإسعاف وعلى الفور تم التعامل والنقل الأمن ومتابعة العلامات الحيوية من المسعف البطل محمد عبدالهادى وقيادة آمنة من سائق الإسعاف محمد شعبان.

وأفادت مصادر طبية أنه أثناء النقل والتوجه إلى مستشفى جامعة طنطا قام طاقم الإسعاف بعمل بطولة واستقبال طفلة إلى الحياة، وتصل آمنة إلى جامعة طنطا ليستقبلها، وتستكمل الخدمة الطبية مع أطباء وتمريض جامعة طنطا.

