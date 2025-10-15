بركاتك يا شيخ العرب.. سيدة تلد فجأة داخل الساحة الأحمدية والإسعاف ينقلها لطوارئ طنطا الجامعي

شهدت الساحة الأحمدية بمحيط مسجد السيد البدوى بطنطا منذ قليل واقعة ولادة سيدة في العقد الثالث من عمرها عقب ظهور أعراض الطلق إثر حملها في الشهر التاسع أثناء زيارة مسجد شيخ العرب تزامنا مع مولده خلال الأيام الجارية.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات طوارئ وإسعاف الغربية بورود بلاغ من أمام مسجد السيد البدوى يفيد بوصول بلاغ لسيدة لديها أعراض ولادة.

كما تم توجيه سيارة الإسعاف وعلى الفور تم التعامل والنقل الأمن ومتابعة العلامات الحيوية من المسعف البطل محمد عبدالهادى وقيادة آمنة من سائق الإسعاف محمد شعبان.

وأفادت مصادر طبية أنه أثناء النقل والتوجه إلى مستشفى جامعة طنطا قام طاقم الإسعاف بعمل بطولة واستقبال طفلة إلى الحياة، وتصل آمنة إلى جامعة طنطا ليستقبلها، وتستكمل الخدمة الطبية مع أطباء وتمريض جامعة طنطا.

