محامي شيرين عبد الوهاب : هترجع تغنى تانى ومن حقها إصدار أغاني فى أى وقت
سيبكي الرجال يوم اعتزاله .. الدردير يعلق على اعتزال عبدالله السعيد
علاء عرفة: التعاون مع المخرجة زينة عبد الباقي أفاد شخصية الضابط في ولد بنت شايب
القائمة الوطنية من أجل مصر تكرّم بطولات الشهداء بتمثيل أسرهم في انتخابات النواب|تفاصيل
بعد سحب جنسية رئيس بلديتها .. «زيلينسكي» يخضع أوديسا لإدارة عسكرية
الأمم المتحدة: إعمار غزة قد يستغرق أكثر من 10 سنوات بتكلفة 70 مليار دولار
41 مرشحا لمجلس النواب في دمياط
صرف معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد
حبس 6 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي
القابضة الغذائية تطرح عبوة زيت جديدة 700 مللي ضمن منظومة السلع التموينية
مدبولي: مصر أدت واجبها بمنتهى القوة والشفافية والشرف نحو القضية الفلسطينية منذ أول يوم
وزيرة التضامن: توجيهات رئاسية بنفاذ المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بشكل كافٍ ومستدام
محافظ الغربية يتابع ميدانيًا انتظام الخدمات بمحيط مسجد السيد البدوي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم بجولة تفقدية لمحيط مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، للاطمئنان على انتظام الخدمات وراحة الزائرين خلال احتفالات المولد الأحمدي.

توجيهات محافظ الغربية 

وشهدت الجولة تفاعل المحافظ مع الزائرين، حيث دار حديث ودّي معهم حول سير الاحتفالات والخدمات المقدمة، وأبدى اهتمامه بكافة التفاصيل لضمان بيئة آمنة ومريحة للجميع، فيما عبّر الزوار عن تقديرهم لجهود المحافظة وحرص المحافظ على تنظيم الاحتفالات وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، مؤكدين أن التنظيم يتيح لهم الاستمتاع بالاحتفال دون أي مشكلات.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتقديم كل ما يلزم من خدمات للزوار، بما في ذلك متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية لضمان انسيابية الخدمات طوال أيام المولد.


وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تتابع الوضع لحظة بلحظة بالتعاون مع غرف الطوارئ بالأحياء والمديريات الخدمية للتدخل الفوري عند أي ملاحظة، مشددًا على أن راحة الزائرين وسلامتهم تأتي على رأس أولويات المحافظة.

 

زوار مولد السيد البدوي 

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته مؤكدًا أن روح التعاون بين أجهزة المحافظة وأهالي طنطا، وتقدير الزائرين للجهود المبذولة، هي ما يمنح الاحتفال بالمولد الأحمدي خصوصيته وتميزه، وأن محافظة الغربية ستظل دائمًا حاضنة للزوار وواجهة مشرفة لكل المناسبات الدينية والوطنية.

اخبار محافظة الغربية زوار مولد السيد البدوي طنطا المريدين الأضرحة الطرق الصوفية

