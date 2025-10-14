تشغيل عدد من الرحلات الإضافيةمن والي مدينة طنطا الجمعة القادمة

في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تلبية مطالب جمهور الركاب تقرر تشغيل عدد من القطارات المخصوصة المجهزة بعربات تحيا مصر للعمل بين طنطا / المنصورة – طنطا / الزقازيق - طنطا / منوف والعكس وذلك يوم الجمعة الموافق 17 / 10 / 2025 . .

حيث تقرر تشغيل مخصوص رقم ( 1 ) من طنطا إلى الزقازيق حيث يقوم من طنطا الساعة 02:00 ويصل الزقازيق الساعة 03:50 ، على أن يعود من الزقازيق الساعة 04:55 ويصل طنطا الساعة 06:35 طبقاً للجداول المرفقة .

وكذلك تشغيل مخصوص رقم ( 2 ) من طنطا إلى المنصورة حيث يقوم من طنطا الساعة 03:00 ويصل المنصورة الساعة 04:30 ، على أن يعود من المنصورة الساعة 06:45 ويصل طنطا الساعة 08:15 طبقاً للجداول المرفقة .

بالإضافة إلى التشغيل الاستثنائى لبعض القطارات التي لا تعمل يوم الجمعة وهي القطارات أرقام ( 227 / 230 طنطا / الزقازيق والعكس - 297 / 48 طنطا / المنصورة والعكس - 540 / 545 طنطا / منوف والعكس ) يوم الجمعة الموافق 17 / 10 / 2025 فقط طبقاً لجداولها الحالية وذلك لتلبية التدفق المتزايد لجمهور الركاب علي مدينة طنطا.



وتؤكد الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب ، كما تناشد السادة الركاب بالالتزام بتعليمات السلامة وعدم التزاحم ، والتوجه إلى المحطات قبل موعد السفر بوقت كافٍ لضمان سهولة الصعود إلى القطارات .