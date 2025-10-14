قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتباكات بين حماس و مجموعات خارجة عن القانون في غزة
فنزويلا تغلق سفارتها في النرويج بعد منح نوبل للسلام لزعيمة المعارضة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 14-10-2025
شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب
الشرع: لا نريد خوض أي حروب.. ولا نشكل تهديداً لإسرائيل
سعر وخطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
مصر صوت السلام.. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشيد بقمة شرم الشيخ للسلام
بعد توقيع اتفاق غزة.. مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا لدعم الفلسطينيين
رئيس مدغشقر يكشف: تعرضت لمحاولة اغتيال
اليوم.. نظر دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب ظهور رقم سيدة فى إعلان الدباغ
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء
محافظات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 14-10-2025

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد عبد الفتاح

نستعرض مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة ، والتى تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار، حيث يفضل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة، فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

 وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يقلل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011: 5:15 صباحاً

قطار رقم 981: 5:30 صباحاً 

قطار رقم 983: 7:30 صباحاً

قطار رقم 2007: 15:15 مساءً

قطار رقم 2015 إسباني مطور لـVIP): 16:00 مساءاً )

قطار رقم 997: 8:45 مساءً

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031: 7:00 مساء

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 83: 16:20 مساءً

قطار رقم 87: 17:15 مساءً

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً

تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

وتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو، لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو. 

 تشهد محافظة أسوان اليوم الثلاثاء الموافق : 14/10/2025 ، طقسًا مستقرًا مشمسًا ، وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، هناك استمرار فى التحسن النسبى فى الأحوال الجوية الانخفاض الطفيف فى درجة الحرارة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

