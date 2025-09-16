أسوان .. إزالة 17 حالة تعد وضبط منظومة العمل ورفع مستوى الأداء بإدفو

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للسكرتير العام المساعد اللواء رماح السيد للقيام بالتفتيش المفاجئ داخل مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو والمركز التكنولوجى التابع له لضبط منظومة العمل ورفع مستوى الأداء.

ويأتى ذلك إستكمالاً للنهج الجديد الذى تتبناه المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى ، وتسريع وتيرة العمل عبر تطبيق منظومة التحول الرقمى.

وخلال التفتيش تم مراجعة دفاتر الحضور والإنصراف للعاملين ، وحرص السكرتير العام المساعد على نقل تعليمات محافظ أسوان ، والتى ترتكز على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام التام بالواجبات الوظيفية وإنهاء معاملات المواطنين فى أسرع وقت ، وخاصة بالملفات المرتبطة بالتصالح فى مخالفات البناء والتقنين ، والمتغيرات المكانية بما يضمن رفع معدلات الإنجاز بها وتحقيق الصالح العام.

إزالة التعديات

وعقب ذلك قاد اللواء رماح السيد حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتى أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 5025 م2 بنطاق قرى الغنيمية والقنادلة وعزبة تلى بإدفو ، وقد تم رصد هذه التعديات من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

وشارك فى الحملة كل من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو عاطف كامل ، والمهندس مصطفى جلال مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ، بجانب الأجهزة الشرطية ، والعاملين بالوحدة مدعومين بالمعدات الثقيلة حيث تم تنفيذ الإزالات بالكامل ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

فيما ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تم وجارى تنفيذها بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

ويأتى ذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، والتغلب على المعوقات ومواجهة التحديات.

وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن المهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة بأسوان ، ومسئولى الشركات المنفذة ، والمختصين بفرع الهيئة.

وخلال الإجتماع حرص الدكتور إسماعيل كمال على إلزام الشركات المنفذة بتوقيتات زمنية محددة لنهو المشروعات المتبقية فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر القادم .