رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
مدبولي : نستهدف خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
ناسا تثير الجدل باكتشافات جديدة حول الحياة على المريخ .. ماذا وجد العلماء؟
مدبولي : المستثمرون يطالبون باستدامة الطاقة والغاز الطبيعي
لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
مدبولي: التضخم انخفض لـ 12% .. ونجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية
مدبولي يكشف الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية الفترة المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسوان .. إزالة 17 حالة تعد وضبط منظومة العمل ورفع مستوى الأداء بإدفو

محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للسكرتير العام المساعد اللواء رماح السيد للقيام بالتفتيش المفاجئ داخل مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو والمركز التكنولوجى التابع له لضبط منظومة العمل ورفع مستوى الأداء. 

ويأتى ذلك إستكمالاً للنهج الجديد الذى تتبناه المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى ، وتسريع وتيرة العمل عبر تطبيق منظومة التحول الرقمى. 

وخلال التفتيش تم مراجعة دفاتر الحضور والإنصراف للعاملين ، وحرص السكرتير العام المساعد على نقل تعليمات محافظ أسوان ، والتى ترتكز على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام التام بالواجبات الوظيفية وإنهاء معاملات المواطنين فى أسرع وقت ، وخاصة بالملفات المرتبطة بالتصالح فى مخالفات البناء والتقنين ، والمتغيرات المكانية بما يضمن رفع معدلات الإنجاز بها وتحقيق الصالح العام. 

إزالة التعديات 

وعقب ذلك قاد اللواء رماح السيد حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتى أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 5025 م2 بنطاق قرى الغنيمية والقنادلة وعزبة تلى بإدفو ، وقد تم رصد هذه التعديات من خلال منظومة المتغيرات المكانية. 

وشارك فى الحملة كل من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو عاطف كامل ، والمهندس مصطفى جلال مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ، بجانب الأجهزة الشرطية ، والعاملين بالوحدة مدعومين بالمعدات الثقيلة حيث تم تنفيذ الإزالات بالكامل ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

فيما ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تم وجارى تنفيذها بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى. 

ويأتى ذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، والتغلب على المعوقات ومواجهة التحديات. 

وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن المهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة بأسوان ، ومسئولى الشركات المنفذة ، والمختصين بفرع الهيئة. 

وخلال الإجتماع حرص الدكتور إسماعيل كمال على إلزام الشركات المنفذة بتوقيتات زمنية محددة لنهو المشروعات المتبقية فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر القادم .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

محمد امام

محمد إمام يشكر جمهوره في عيد ميلاده: أحلى حاجة في يومي كلامكم

نجلاء بدر

بملامح جذابة .. نجلاء بدر تستعرض جمالها في ظهور أنيق

بالصور

تحت الـ100 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات سيدان في السعودية

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

