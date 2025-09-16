نائب محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات فى قرى إدفو

قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان حملة مكبرة لإزالة العديد من حالات التعدى بمركز ومدينة إدفو ، وإستهدفت الحملة إزالة العديد من حالات التعدى بمنطقة الغنيمية التابعة للوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى ، حيث تم التعامل الفورى مع مخالفات البناء العشوائى على الأراضى بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 2 خلاطة و2 ونش رفع أثناء محاولة استخدامها فى أعمال البناء المخالف ، وقد شارك فى الحملة كل من عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو ، بجانب نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والقيادات الشرطية ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعومين بالمعدات الثقيلة ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى الحاسم لظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والحفاظ على حقوق الشعب والدولة ، وبناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الجهود ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات .

إزالة التعديات

هذا وكان قد أوضح اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم عقد لقاءات تشاورية موسعة مع أهالى المسيتود ، بحضور المهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية حيث تم التوافق على الموقع الأنسب لإقامة المشروع .

وأشار بأن هذا المشروع سيخدم نحو 4 آلاف نسمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه ، وستقوم بتنفيذ المشروع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، ويتضمن إنشاء محطة رفع وخط طرد رئيسى وشبكة إنحدار متكاملة ، وتم بالتوازى تجهيز الخطة التصميمة تمهيداً للبدء فى أعمال المشروع بما يحقق الإستفادة المباشرة للمواطنين ، ويساهم فى دعم البنية التحتية وتطوير مستوى الخدمات داخل المنطقة .