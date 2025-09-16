قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
وزير دفاع الاحتلال: سلاح الجو هاجم ميناء الحديدة لضمان استمرار الحصار البحري والجوي على الحوثيين
مدبولي: كل دول العالم تأثرت بحرب غزة وهذا ينطبق على إيرادات قناة السويس
ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
نائب محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات فى قرى إدفو

محمد عبد الفتاح

قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان حملة مكبرة لإزالة العديد من حالات التعدى بمركز ومدينة إدفو ، وإستهدفت الحملة إزالة العديد من حالات التعدى بمنطقة الغنيمية التابعة للوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى ، حيث تم التعامل الفورى مع مخالفات البناء العشوائى على الأراضى بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 2 خلاطة و2 ونش رفع أثناء محاولة استخدامها فى أعمال البناء المخالف ، وقد شارك فى الحملة كل من عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو ، بجانب نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والقيادات الشرطية ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعومين بالمعدات الثقيلة ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى الحاسم لظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والحفاظ على حقوق الشعب والدولة ، وبناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الجهود ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات .

هذا وكان قد أوضح اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم عقد لقاءات تشاورية موسعة مع أهالى المسيتود ، بحضور المهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية حيث تم التوافق على الموقع الأنسب لإقامة المشروع .

وأشار بأن هذا المشروع سيخدم نحو 4 آلاف نسمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه ، وستقوم بتنفيذ المشروع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، ويتضمن إنشاء محطة رفع وخط طرد رئيسى وشبكة إنحدار متكاملة ، وتم بالتوازى تجهيز الخطة التصميمة تمهيداً للبدء فى أعمال المشروع بما يحقق الإستفادة المباشرة للمواطنين ، ويساهم فى دعم البنية التحتية وتطوير مستوى الخدمات داخل المنطقة .

