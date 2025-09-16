محافظ أسوان يفاجئ أحد المخابز بكوم أمبو للتأكد من جودة الخبز وتوافره للمواطنين

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان زيارته الميدانية المفاجئة بمختلف المراكز والمدن ، حيث قام بتفقد أحد المخابز البلدية، وذلك فى إطار متابعته المستمرة لمدى إلتزام المخابز بإنتاج رغيف الخبز طبقاً للمواصفات القياسية من حيث الوزن والجودة والحجم .

وخلال جولته داخل المخبز حرص المحافظ على فحص عينات من الخبز المنتج بنفسه ، مؤكداً على أن الدولة لن تتهاون فى التصدى لأى محاولات للإخلال بمنظومة الخبز ، التى تمثل أحد أهم أوجه الدعم المباشر للمواطن البسيط .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإلتزام بالوزن الرسمى للرغيف والحرص على نظافة المخبز وجودة الدقيق المستخدم ، مع توفير الخبز بشكل منتظم يلبى إحتياجات الأهالى دون نقص أو تكدس ، موجهاً المسئولين بمديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على المخابز ، وإتخاذ إجراءات صارمة ضد أى مخالفات قد يتم رصدها سواء بالتصنيع أو التوزيع حيث أن الهدف الأساسى هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير رغيف عيش صح لكل مواطن .

جولة مفاجئة

كما حرص المحافظ على إجراء حواراً مباشراً مع عدد من المواطنين المتواجدين بالمخبز ، حيث إستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم ، مؤكداً على أن هذه الزيارات المفاجئة ستتواصل بشكل دورى سواء للمخابز أو الأسواق أو المنشآت الخدمية بهدف تعزيز الرقابة الميدانية وتحقيق الإنضباط الكامل بما ينعكس إيجابياً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى .

فيما فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض " أهلاً مدارس" المقام بوسط مدينة كوم أمبو ، حيث تفقد أجنحة المعرض المختلفة ، وإطمأن على جودة وتنوع المستلزمات المدرسية المعروضة ، إلى جانب السلع الغذائية الأساسية التى يضمها المعرض بتخفيضات تصل إلى 30 % .

وخلال جولته برفقة طه حسين رئيس المدينة ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه المبادرات تأتى فى إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأسر المصرية مع إقتراب العام الدراسى الجديد ، وتوفير كافة إحتياجات الطلاب من المستلزمات المدرسية ، بجانب المنتجات الغذائية اليومية بأسعار مناسبة تتماشى مع الظروف المعيشية والأسرية.