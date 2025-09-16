قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يتفقد مدارس كوم أمبو لمتابعة الجاهزية التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المكثفة للوقوف على جاهزية المؤسسات التعليمية قبل إنطلاق العام الدراسى الجديد .

حيث تفقد مجموعة من المدارس التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة كوم أمبو ، رافقه خلالها محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم ، وطه حسين رئيس المدينة ، وقد شملت الجولة المرور على مدرسة أحمد عرابى الإبتدائية التى تضم 675 طالب وطالبة موزعين على 18 فصل ، ومزودة بـ 3 معامل متطورة إلى جانب مركز تدريب مجالات تعليمية .

ومدرسة السيدة نفيسة الإعدادية بنات والتى تخدم 972 طالبة داخل 21 فصل ، وتضم 3 معامل علمية مجهز ، علاوة على مدرسة الشهيد محمد خالد الثانوية ، التى تضم 984 طالب وطالبة موزعين على 25 فصل ، وأيضاً 6 معامل دراسية .

وخلال جولته حرص محافظ أسوان على حضور تدريب أعضاء هيئة التدريس داخل قاعة المدرسة ، وأكد المحافظ على أن جهود التوعية وثقافة المواطن الأسوانى إنعكست فى حرصهم للتقديم لأبناؤهم بنظام البكالوريا الجديد بنسبة وصلت لنحو 91 % ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت زيادة التوعية بشأن وضع آلية منظمة ومحكمة للكثافات الطلابية داخل المدارس سواء للطلاب الذين إختاروا نظام الثانوية العامة أو نظام البكالوريا حتى يتسنى توفير مقومات النجاح بالشكل المطلوب .

 العام الدراسى

وشدد محافظ أسوان على ضرورة تعميم تركيب المراوح الجانبية فى الفصول بدلاً من مراوح السقف ، وتكثيف جهود النظافة العامة ، وخاصة داخل دورات المياه .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة ومستمرة لأداء المدارس والهيئات التعليمية ، مع العمل على تذليل أى معوقات قد تواجه الطلاب والمعلمين على حد سواء مؤكداً على أن هذه الزيارات الميدانية تستهدف الإطمئنان على جاهزية المدارس من حيث البنية التحتية ، وتوافر التجهيزات التعليمية والمعامل، وتطبيق معايير الجودة بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة لأبنائنا الطلاب .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

