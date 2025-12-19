ألونسو يرغب في إنهاء العام لريال مدريد بشكل جيد

يرغب تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في طي صفحة الصعوبات التي واجهها الفريق مؤخرًا، وإنهاء العام بفوزٍ على إشبيلية يوم السبت، ليُبقي الضغط على برشلونة متصدر الدوري الإسباني.

كان رجال ألونسو متقدمين بفارق خمس نقاط في الصدارة قبل أن يتراجع مستواهم في نوفمبر.

تعادلوا في ثلاث مباريات متتالية في الدوري قبل أن يتلقوا هزيمة مفاجئة أمام سيلتا فيجو على أرضهم مطلع هذا الشهر، مما سمح لبرشلونة حامل اللقب بالتقدم بفارق أربع نقاط في سباق اللقب.

أظهر ريال مدريد بوادر تحسن بفوزين في آخر ثلاث مباريات بالدوري، لكن ألونسو، الذي يتعرض لضغوط بسبب تذبذب مستوى الفريق، يتطلع بشغف إلى دخول فترة عطلة عيد الميلاد بمعنويات مرتفعة.

وصرح ألونسو للصحفيين يوم الجمعة: "نريد إنهاء العام بشكل جيد، فقد كانت فترة صعبة وشاقة. نريد أن نبدأ عام 2026 بداية قوية".

وأضاف: "المنافسون أقوياء، ويطلبون الكثير، ويلعبون بأسلوب فردي، ويكثرون من التدخلات القوية. إنهم يجيدون التعامل مع الكرة. نريد أن يستمتع الجميع باللعب".

وعند سؤاله عن علاقته بإدارة النادي، قال ألونسو إنه على علاقة جيدة معهم رغم التوقعات العالية، حيث يسعى ريال مدريد لاستعادة نجاح موسم 2023-2024، عندما فاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

أكمل: "منذ البداية، تربطنا علاقة وثيقة مبنية على الاحترام والمودة. المتطلبات عالية، والطريق طويل، وسنشهد أوقاتًا جيدة وأخرى أقل جودة".

تزامن تراجع مستوى ريال مدريد مع سلسلة من المباريات دون تسجيل أي هدف للمهاجم فينيسيوس جونيور. البرازيلي، الذي أحرز 22 هدفًا الموسم الماضي، لم يسجل سوى خمسة أهداف هذا الموسم، ولم يُسجل أي هدف منذ أكتوبر.

خاض اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا 16 مباراة دون أن يُسجل أي هدف مع ناديه أو منتخب بلاده، لكنه صنع هدف الفوز لرودريجو على ألافيس يوم الأحد.