محافظات

قبل انطلاقه "غداً" في 153 مدرسة: محافظ بني سويف يُتابع مع مسؤولي التعليم الاستعدادات النهائية للفصل الثاني من العام الدراسي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف



تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مسؤولي التربية والتعليم،على الترتيبات النهائية التي اتخذتها مديرية التربيةوالتعليم والتعليم الفني لاستقبال الفصل الثاني من العام الدراسي 2025/2026، والذي ينطلق "غدًا" في 153 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، وتستقبل أكثر من 100 ألف طالب وطالبة، بواقع 101 مدرسة ابتدائي و45 مدرسة إعدادي و7 مدارس ثانوي عام.

فيما تنتظم الدراسة "الأحد بعد غد" في أكثر من 2335 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المحافظة، موزعة على الإدارات التعليمية السبع، وتشمل 563 مدرسة ببني سويف و327 ببا و321 بالواسطى و248 ناصر و313 إهناسيا و322 الفشن و241 سمسطا، بما يخدم أكثر من 880 ألف طالب وطالبة من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي العام والفني.

وبلغ إجمالي أعداد الطلاب 32 ألفًا و850 تلميذًا برياض الأطفال و480 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية و226 ألفًا و386 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية و46 ألف طالب وطالبة بالثانوي العام و68 ألفًا و299 طالبًا وطالبة بالتعليم الفني بأنواعه الصناعي والزراعي والتجاري، موزعين على مدارس التعليم الفني بواقع 31 مدرسة صناعي و6 مدارس زراعي و17 مدرسة تجاري.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعدته  أمل الهواري وكيل الوزارة ، بشأن موقف الاستعدادات النهائية، حيث أكدت أن المديرية كثفت خلال الفترة الماضية عقد الاجتماعات مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بحضور الأستاذ محمد بدر وكيل المديرية والدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام والأستاذ كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني والأستاذ عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، لمراجعة كافة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لبداية الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت وكيل الوزارة أن الاجتماعات ناقشت آليات متابعة انتظام العملية التعليمية والتأكيد على تحقيق الانضباط المدرسي والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بكافة المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، إلى جانب استعراض موقف الكتب الدراسية ومدى توافرها وانتظام صرفها بالمدارس، مع التشديد على أهمية استلام الطلاب للكتب من اليوم الأول دون تأخير.

وأوضحت وكيل الوزارة في تقريرها أنه تم التأكيد على الالتزام بإجراء تحليل دقيق وشامل لنتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول ورصد نقاط القوة ونقاط الضعف بكل مدرسة وإعداد خطط علاجية مُلزمة يتم البدء في تنفيذها فور انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مع المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لمعدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير، بما يسهم في تحسين النتائج ورفع كفاءة الأداء التعليمي، إلى جانب الوقوف على مستوى إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة ومتابعة النتائج على أرض الواقع.

وأكدت وكيل الوزارة  التزام المديرية الكامل بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، ومتابعة نسب حضور الطلاب وضرورة التواصل المستمر مع المدارس وتكثيف المتابعة الميدانية اليومية، والتأكيد على الالتزام بالحضور المنتظم لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الثاني، مشددة على تضافر جهود جميع العاملين بالمنظومة التعليمية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أعلى مستوى من الأداء التعليمي والخدمي داخل المدارس.

من جانبه أكد  المحافظ استمرار التنسيق بين الجهات المعنية من الوحدات المحلية ومديرية الصحة ومجالس الأمناء لضمان سلامة محيط المدارس والحفاظ على النظافة العامة والتوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء داخل المدارس وتنفيذ أعمال الدهانات داخل الفصول، مع مكافحة الظواهر السلبية وتوفير الأمن والسلامة للطلاب، إلى جانب تفعيل مجموعات التقوية وحظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى والالتزام بتسجيل الغياب إلكترونيًا وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية.

كما شدد المحافظ كذلك على الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية والبعد التام عن العقاب البدني أو النفسي مع حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد معلنة للتواصل معهم، فضلًا عن غرس قيم المواطنة والانتماء والالتزام بتحية العلم وأداء النشيد الوطني وتخصيص الحصة الأولى للتعريف بالمشروعات القومية.

بني سويف تعليم بني سويف محافظ بني سويف

