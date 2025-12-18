عودة المصابين الثلاثة لصفوف ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

استأنف فريق ريال مدريد تدريباته، الخميس، عقب الفوز الصعب على تالافيرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

وشهدت التدريبات مشاركة جزئية لكل من إدوارد كامافينجا، وفيرلاند ميندي، وديفيد ألابا، الذين يسعون للتعافي من إصاباتهم قبل نهاية العام، إذ يعاني كامافينجا من التواء في الكاحل، وميندي من إصابة في أوتار الركبة، فيما يعاني ألابا من إجهاد عضلي.

في المقابل، لم يتحسن وضع راؤول أسينسيو بعد استبعاده من مواجهة تالافيرا بسبب الحمى، ويعتمد جاهزيته لمباراة إشبيلية المقبلة على تطور حالته الصحية.

ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية: عودة المصابين الثلاثة

ومن المتوقع أيضًا استمرار غياب كل من ترينت ألكانتارا، وداني كارباخال، وإيدير ميليتاو بسبب الإصابة، بينما انضم إبراهيم دياز لمنتخب المغرب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وفي ظل ذلك، سيعود إلى التشكيل الأساسي ثلاثة لاعبين حصلوا على راحة أمام تالافيرا، وهم تيبو كورتوا، فيدريكو فالفيردي، وأنطونيو روديجر. وتدرب فالفيردي وروديجر في صالة الألعاب الرياضية إلى جانب اللاعبين الأساسيين، فيما أكمل باقي الفريق جلسة تدريبية شاملة تضمنت تدريبات بالكرة ومباريات مصغرة.

ومن المقرر أن يقود تشابي ألونسو الحصة التدريبية الأخيرة يوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، المقررة السبت في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.