قطر تستضيف نهائي فيناليسيما 2026 بين إسبانيا والأرجنتين على ملعب لوسيل

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية للأحداث الكروية أن دولة قطر ستستضيف نهائي بطولة فيناليسيما 2026، المقرر إقامته على ملعب لوسيل يوم 27 مارس 2026، في مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخب إسبانيا بطل أوروبا ومنتخب الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

وتحمل المباراة أهمية خاصة، كونها تجمع بطلي القارتين في بطولة استعراضية كبرى تعكس التعاون بين الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي لكرة القدم، وتستقطب اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا.

ويمثل اللقاء عودة رمزية لمنتخب الأرجنتين إلى ملعب لوسيل، الذي شهد تتويجه بلقب كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه التاريخي على فرنسا في النهائي، لينهي انتظارًا دام 36 عامًا لاستعادة اللقب العالمي.

وأكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المنظمة المحلية، أن استضافة فيناليسيما 2026 تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها قطر من شركائها في المجتمع الكروي الدولي، مشيرًا إلى امتلاك الدولة سجلًا مميزًا في تنظيم البطولات العالمية وتوفير تجربة استثنائية للجماهير ووسائل الإعلام.

وتأتي استضافة البطولة عقب موسم كروي حافل في نهاية عام 2025، شهد تنظيم قطر لعدد من البطولات الكبرى، من بينها كأس العالم تحت 17 سنة FIFA بمشاركة 48 منتخبًا، إلى جانب بطولات خليجية وقارية متعددة، ما أبرز القدرات التنظيمية العالية للدولة.

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين أن نهائي فيناليسيما يمثل رمزًا لتوحيد القارتين الأوروبية والأمريكية الجنوبية، بينما أكد رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية أليخاندرو دومينغيز أن المباراة تتجاوز كونها مواجهة كروية لتجسد التعاون والاحترام بين الاتحادات القارية.