قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قطر تستضيف نهائي فيناليسيما 2026 بين إسبانيا والأرجنتين على ملعب لوسيل

بطولة فيناليسيما 2026
بطولة فيناليسيما 2026
حمزة شعيب

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية للأحداث الكروية أن دولة قطر ستستضيف نهائي بطولة فيناليسيما 2026، المقرر إقامته على ملعب لوسيل يوم 27 مارس 2026، في مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخب إسبانيا بطل أوروبا ومنتخب الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

وتحمل المباراة أهمية خاصة، كونها تجمع بطلي القارتين في بطولة استعراضية كبرى تعكس التعاون بين الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي لكرة القدم، وتستقطب اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا.

ويمثل اللقاء عودة رمزية لمنتخب الأرجنتين إلى ملعب لوسيل، الذي شهد تتويجه بلقب كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه التاريخي على فرنسا في النهائي، لينهي انتظارًا دام 36 عامًا لاستعادة اللقب العالمي.

وأكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المنظمة المحلية، أن استضافة فيناليسيما 2026 تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها قطر من شركائها في المجتمع الكروي الدولي، مشيرًا إلى امتلاك الدولة سجلًا مميزًا في تنظيم البطولات العالمية وتوفير تجربة استثنائية للجماهير ووسائل الإعلام.

وتأتي استضافة البطولة عقب موسم كروي حافل في نهاية عام 2025، شهد تنظيم قطر لعدد من البطولات الكبرى، من بينها كأس العالم تحت 17 سنة FIFA بمشاركة 48 منتخبًا، إلى جانب بطولات خليجية وقارية متعددة، ما أبرز القدرات التنظيمية العالية للدولة.

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين أن نهائي فيناليسيما يمثل رمزًا لتوحيد القارتين الأوروبية والأمريكية الجنوبية، بينما أكد رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية أليخاندرو دومينغيز أن المباراة تتجاوز كونها مواجهة كروية لتجسد التعاون والاحترام بين الاتحادات القارية.

قطر الأرجنتين أسبانيا نهائي فيناليسيما ملعب لوسيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على شخصين يوجهان الناخبين بكفر الزيات

فتاة - أرشيفية

علاقات شات.. حنان أمام محكمة الأسرة: زوجي الخمسيني يعاكس المراهقات

المتهمة

القبض على سيدة من أنصار مرشح بالمحلة

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد