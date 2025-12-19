التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة غزل المحلة وفاركو بكأس عاصمة مصر

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريق غزل المحلة وفاركو بالتعادل السلبي، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل غزل المحلة

أعلن علاء عبد العال مدرب فريق غزل المحلة، عن تشكيل زعيم الفلاحين لمواجهة نظيره فاركو، مساء اليوم الجمعة، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض زعيم الفلاحين المباراة بتشكيل يضم:

أحمد العربي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع أحمد العش، أحمد شوشة، عبد الرحمن بودي، أحمد جمال، وفي خط الوسط يدفع عبد العال بالثلاثي رحيم شوماري، محمود مجدي، ومحمود نبيل، بينما يقود خط الهجوم كل من أشرف مجدي، أحمد عثمان، ومحمود صلاح.

وتضم دكة البدلاء كلا من: الشناوي، يوسف حسن، أنور، أرمويشة، معاذ عبد السلام، سعيدي كيو، أحمد ياسر، وليامز ضوي، عاطف الحكيم.

ويسعى غزل المحلة إلى تحقيق انتصاره الأول في المجموعة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، في مواجهة فريق فاركو الذي يدخل اللقاء بطموح حصد النقاط الثلاث وتعزيز حظوظه في التأهل للدور المقبل من البطولة.